Noche inesperada en Masterchef Celebrity: Claudia Fontán quedó eliminada

El miércoles de beneficios en Masterchef Celebrity tuvo unas cuantas sorpresas. Con dos estrellas en su delantal, Sol Pérez se disponía a seguir evitando ser parte de la gala de eliminación del próximo domingo, cuando el anuncio del jurado la descolocó. Por haber hecho los mejores platos del lunes y el martes, pasó directamente a la siguiente ronda; o sea, entró directamente al grupo de los cuatro mejores.

La segunda aclaración -y un baldazo de agua fría para Candela Vetrano, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau- es que, al culminar la noche, el artífice del peor plato debía abandonar el programa.

Germán Martitegui anunció el desafío para la noche. Tenían que preparar tres hamburguesas dobles, con papas fritas o aros de cebolla. La guarnición se resolvió en un desafío de milkshakes en el que se impuso la Gunda, que eligió las papas. El resto se dirimió por orden de llegada al mercado.

Georgina fue la primera en recibir las devoluciones y justamente lo más elogiado fue la guarnición. "Si hablamos de aros de cebolla, son estos. Si hablamos de una hamburguesa clásica, simple, pero a la vez impactante, es esta. Esto es Las Vegas", elogió Martitegui.

Gastón presentó una hamburguesa con papas fritas buscando ser lo más clásico posible: "Tomate, lechuga y panceta. Para mí, eso es sagrado", justificó. Sin embargo, al jurado no le pareció una buena idea. Betular la calificó como demasiado normal y De Santis cuestionó, además, la cocción de la carne.

Cande exhibió sus hamburguesas mezcla de carne vacuna y de res, con panceta y chorizo. De Santis apuntó contra una presentación demasiado casera y prolija, y sus colegas coincidieron en esta apreciación. La ex Casi ángeles se retiró a su estación sabiéndose candidata a dejar el certamen.

La Gunda, que apostó más por el sabor, pagó las consecuencias. Donato cuestionó la elección del mango en detrimento de otros ingredientes. Mientras Martitegui criticó la cocción de las papas fritas y las fallas en la presentación. La actriz quedó en posición de riesgo de cara al final de la jornada.

Finalmente, Vetrano y Fontán quedaron a disposición de la decisión final. Dos platos con pros y contras, pero Claudia se quedó en la puerta de la semifinal. "Después del episodio que hubo podría haber dicho ‘listo, me voy’, pero me la banqué, me quedé y cociné, y creo que mi mejor proceso lo hice a partir de eso".

A partir de este jueves, los cuatro semifinalistas -Cande, Gastón, Sol, Georgina- empezarán a definir quién se lleva el premio en la segunda temporada de Masterchef Celebrity.