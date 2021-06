MasterChef Celebrity: la participante que confesó estar harta del certamen

Anoche, MasterChef Celebrity tuvo un anuncio inesperado. El jurado reveló que esa misma noche se iba uno de los cinco participantes. Un verdadero baldazo de agua fría para Candela Vetrano, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau, que se enteraron en ese momento que el artífice del peor plato debía abandonar el programa.

Finalmente, la Gunda se quedó en la puerta de la semifinal. "Después del episodio que hubo podría haber dicho ‘listo, me voy’, pero me la banqué, me quedé y cociné, y creo que mi mejor proceso lo hice a partir de eso", declaró tras ser eliminada.

En este contexto, una de las concursantes que queda es Georgina Barbarossa, quien hace tiempo viene sufriendo el certamen. La presión le juega en contra; a tal punto que confesó en varias oportunidades que se levanta pensando en recetas y sueña recetas. "Menos mal que me enteré hoy porque sino anoche no habría dormido", dijo la actriz al conocer la noticia de la repentina eliminación.

La consigna de anoche fue preparar hamburguesa con papas fritas o aros de cebolla. En la búsqueda en el supermercado, la actriz -que se encontraba disfrazada de la princesa Leia, de Star Wars- logró encontrar la única canasta de papas que quedaba, pero sintió un tirón de parte de Gastón Dalmau, que se la arrebató. "Perdón tía, la Fuerza no te acompañó con esto porque me lo llevé yo", disparó el joven actor. "Muy horrible lo que hizo, pero no importa, voy a ganar igual", comentó sobre la actitud de su rival. Finalmente, fue la mejor de la noche.

Una gala muy intensa que alcanzó niveles históricos de rating en la televisión abierta. Recordemos que a partir de este jueves, los cuatro semifinalistas -Cande, Gastón, Sol, Georgina- empezarán a definir quién se lleva el premio en la segunda temporada de Masterchef Celebrity.