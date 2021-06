Los 5 actores que no quieren trabajar juntos

En la pantalla grande y en las redes sociales, los actores reflejan su costado profesional, divertido y amigable con sus fanáticos. Pero no es todo color de rosa en Hollywood y entre ellos también tienen peleas por desacuerdos, reclamos, enfrentamientos por celos y guerra de egos.



Incluso hay actores y actrices que no quieren trabajar con algunos de sus pares y no tienen problema en hacerlo público. Los roces y las malas relaciones no están exentos en este ambiente, y muchos de ellos lo dijeron en entrevistas o lo publicaron en sus redes sociales:

Julia Roberts y Nick Nolte

La mala relación entre Julia Roberts y Nick Nolte surgió en la película "Uno contra uno". No se llevaron bien desde el principio y no se soportaron durante toda la película. Si bien el rodaje concluyó de manera excelente, cuando terminaron la última escena ambos actores intercambiaron palabras poco agradables.



Fuente: Película "Uno contra uno".

Sylvester Stallone y Richard Gere

Son dos estrellas de Hollywood, pero no se pueden ni ver. La tensión comenzó en la película "La Pandilla del Barrio" y no se sabe exactamente el motivo, aunque se cree que es una cuestión de feeling. Sin embargo, la mala relación era tal que tuvieron que sustituir a Richard Gere.

Fuente: Peícula "La Pandilla del Barrio".

George Clooney y Russell Crowe

"Él se peleó conmigo. Inició el conflicto sin ninguna razón. Simplemente dijo: 'George Clooney, Harrison Ford y Robert De Niro son unos completos vendidos'", declaró George Clooney en una entrevista con la revista Esquire. Tiempo más tarde, Crowe le envió un disco de su música junto con una nota de disculpa que decía: "Todo fue una cita errónea". Al parecer todo se aclaró, pero nunca más se los vio juntos en un proyecto.

James Franco y Tyrese Gibson

Su mala relación comenzó durante el rodaje de la película "El Desafío" y cuando terminaron las grabaciones, Tyrese Gibson declaró que nunca más volvería a trabajar con James Franco. Al parecer el motivo fue que este último se tomó muy en serio a su personaje y le pegó realmente a Tyrese durante sus escenas de boxeo.



Fuente: Película "El Desafío".

Bill Murray y Lucy Liu

Bill Murray y Lucy Liu fueron compañeros en una de las películas de Los Ángeles de Charlie. Allí, Murray criticó el talento de su compañera y ella tuvo un ataque de ira que arruinó su relación. En la segunda parte de la saga, "Los Ángeles de Charlie: Al límite", Murray fue reemplazado por Bernie Mac.

