Recordamos la pelea más fuerte y dramática entre Graciela Alfano y Aníbal Pachano

Graciela Alfano y Aníbal Pachano protagonizaron una de las peleas más mediáticas y fuertes de la televisión argentina. Hoy, más de 10 años después, ya están reconciliados, pero las palabras y las actitudes de la vedette la sentenciaron en su momento, al punto que hoy es difícil de olvidar.



Todo ocurrió en 2010 cuando ambos eran jurados del Bailando por un Sueño. Sus peleas eran constantes hasta que todo llegó a un extremo a tal punto que el conductor Marcelo Tinelli evaluó la posibilidad de echarlo. En ese entonces, no era de público conocimiento que Aníbal Pachano tenía VIH y Alfano lo sacó a la luz.

"Sos un sidoso", dijo en el medio del programa. La frase dejó tan consternados a todos que la Fundación Huésped lanzó un comunicado: "La decisión de una persona con VIH de hablar abiertamente del tema es una cuestión individual y está resguardada por el principio de la confidencialidad".



Y agregaron: "El chiste televisivo, la búsqueda de más minutos de aire y/o más puntos de rating se acaban cuando del otro lado de la pantalla hay miles de personas viviendo con VIH que deciden no exponer públicamente su situación por temor a ser excluidos, discriminados, a perder el trabajo, etc.".

La pelea que llegó a los cachetazos

No fue el único cruce grave que tuvieron, ya que en 2011 volvieron a enfrentarse y esta vez de manera física. Ocurrió cuando Aníbal Pachano estaba en su camarín dando un móvil al programa "Este es el Show" y la diva se metió para enfrentarlo, de una manera tan violenta que terminó agrediéndolo a los cachetazos.

Ella lo llamó "mentiroso y poco hombre" y le pegó una cachetada en la cabeza al artista argentino. Pero la agresión no terminó ahí: Alfano le tiró un vaso de agua en la cara, motivo por el que Pachano la agarró fuerte del brazo y la zarandeó unos segundos. "Bruto, poco hombre", le gritó mientras que José María Listorti cortó el móvil y pidió que los saquen del aire.

La autocrítica de Graciela Alfano

En 2019, Graciela Alfano y Sofía Pachano, hija del artista, se cruzaron en el programa Los Ángeles de la Mañana, donde la vedette la llenó de halagos y recordó aquel fatal momento.

"Yo en un momento hice un chiste muy pelot***, esas cosas que uno está zarpado en el Bailando, y dice cualquier cosa, y le dije 'es un juego'. Viste que uno dice 'es un juego', pero para el otro no lo es. Y ahí me sirvió mucho, Sofi, porque me pusiste un límite con una cara de c***", le expresó Graciela Alfano a la hija del mediático.



Y también reflexionó: "Eras muy chiquita y te animaste, porque además yo era jurado, y ella, ojo, tiene un carácter, 'no es ningún jueguito para mí', me dijo. Y me ayudó mucho, porque yo creyendo que era empática con todo el mundo, resulta que había sido una yegua. Y me ayudó a ver esa parte mía que yo no veía, que te salta en la cara y uno lastima a las personas que menos quiere".