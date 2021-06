El frenético descargo de Cinthia Fernández contra una plataforma de streaming

Cinthia Fernández publicó un descargo contra Disney+ exigiendo a la plataforma de streaming que solucionen un problema técnico que se le presentó. Al no recibir respuesta, se mostró a favor de la piratería tras publicar un furioso descargo.

"Voy a hacer un descargo para la gente de Disney+, que no voy a parar de hacerlo porque una paga como una boluda todos los meses", empezó diciendo la panelista de LAM contra la plataforma.

"Todos los meses te viene recibo, pum, pum, día, hora. En el mail te debitan la plata, para eso son rapidísimos. Pero cuando vas a hacer un reclamo te dicen 'ay, la plataforma está presentando unos problemas que recién en cinco días se van a poder solucionar", señaló Cinthia sobre el servicio.

"¿¡En cinco días!? Mirá vos, para cobrar me cobrás en el día, pero para solucionarme los problemas, cinco días", reclamó furiosa.

En medio de su descargo, la bailarina escribió sobre el video: "Aguante Cuevana", en referencia al sitio web argentino dedicado a la distribución de producciones de cine y televisión a través de la web de forma gratuita.

"Como una pelotud* seguí pagando. Entonces, Dinsey+, estaría bueno que si uno paga tenga el servicio, lo soluciones. Me bloquean la cuenta por numerosos accesos por intentar (Entrar) porque no te anda la página. Entonces, si tenés fallas no bloquees la cuenta, y si la bloqueás, solucionalo rápido". exigió.

Por último, Fernández le dio un ultimátum: "Te estoy esperando, Disney+, para que te comuniques conmigo. Intenté por redes sociales, teléfono como una pelotud*. Esperé muchas horas, asique dale Disney+, supongo que tiempo y plata tenés", sentenció.

"Encima, vos pagás todos los meses y te cobran las películas aparte, son unos genios la verdad. Te rompen el cul* pero no te ayudan", concluyó Cinthia.