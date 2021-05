Tras los rumores de romance con Silvina Escudero, Mariano Martínez rompió el silencio con un contundente video

En las últimas semanas, comenzó a crecer un rumor de romance entre Mariano Martínez y Silvina Escudero tras la visita del actor al programa Los Mammones (América).

La versión del supuesto amorío surgió de una serie de pistas que aportó la influencer Juariu desde su cuenta de Instagram. La bailarina fue la primera en negar los trascendidos. "¡Es mentira! Estoy sola desde hace siete meses", enfatizó Escudero.

Por su parte, el actor contó que desde hace más de un año que está soltero. "Es falso lo que se dice, estoy solo hace más de un año y todo bien", sentenció.

Sin embargo, frente a la insistencia, Martínez optó por aclarar los tantos a través de un video en su cuenta de Instagram. "No es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco, solamente fui a hacer la entrevista y re cordial todo. No fui a buscarla, eso es mentira", aseguró.

Finalmente expresó contundente: "No estoy saliendo con ninguna persona y ya había dicho que no. Por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias".

Recordemos que el actor se separó de Camila Cavallo, con quien tiene una hija en común, Alma.