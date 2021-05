Silvina Escudero reveló el exigente protocolo que hay que cumplir para salir con ella

Todo esta semana Silvina Escudero volvió a los portales mediáticos tras instalarse el rumor de romance con Mariano Martínez. Tras las repercusiones desatadas, ambos salieron a desmentirlo de forma categórica.

Tras las repercusiones por lo sucedido, la bailarina fue entrevistada por Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La OnceDiez) y contó detalles de la particular manera en la que conviven su soltería con la idea de conocer a nuevas personas en plena pandemia de coronavirus. "Con las personas que salí en esta época las he bañado en alcohol... a un chico casi que le metí el dispenser de alcohol en gel en la boca. Con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente. Así que baño a cada uno", comentó entre risas la morocha.

En las citas tiene que priorizarse "el distanciamiento, encontrarnos en lugares al aire libre". Sin embargo, con un hombre aplicó un protocolo mucho más estricto. "Le pedí los estudios de anticuerpos. Le pedí hisopado y el de sangre, la prueba de anticuerpos, porque esa persona ya había tenido covid y me trajo los papeles", dijo Silvina. "Antes lo bañé en alcohol, desde el pelo hasta la punta de los pies. Ay, pobrecito... Le decía: ‘Disculpá, pero es la única manera que yo puedo tener tranquilidad, es así'. Y si no, no. Para estar conmigo, hay que traer los papeles del hisopado", puntualizó.

Para finalizar, Silvina reconoció tener buena relación con sus ex novios. Por ejemplo, con el conductor Germán Paoloski: "Salí con Germán cuando yo tenía 19 años, tuvimos una relación hermosa de como cinco, seis años. ¡Un montón! Y hoy en día, me llevo muy bien con la mujer de él, Sabrina (Garciarena), que es amorosa, me los cruzo a veces con sus hijos divinos y la mejor. Y con Nico Riera también, amo profundamente a su familia. Sigo en contacto al día de hoy, fueron dos años divinos de novios", reconoció.