Laurita Fernández contó por qué prefirió anunciar con un mensaje en la red su separación de Nicolás Cabré

Inesperadamente, el lunes en la noche Laurita Fernández anunció su separación de Nicolás Cabré a través de un mensaje en la red. La noticia generó repercusiones en los medios, y Soledad Fandiño, quien tuvo un fuerte cruce con la actriz cuando era jurado del Bailando, le lanzó un filoso dardo desde el programa Es por ahí (América TV).

En un móvil con Intrusos (América TV), Laurita se mostró con nuevo look y se dispuso a romper el silencio tras la ruptura con Cabré. "No soy de decir 'nos separamos con amor' porque con tanto amor no te hubieras separado, claramente siempre te separás porque te separás", comentó la actriz y bailarina sin dramatizar la situación.

Luego se refirió a su habitual dinámica de resignificar los vínculos y tener un buen trato con sus exparejas. "Después de un momento de tensión tuve una buena relación con mis ex siempre. Con Fede (Bal) fue así. Re bien, todo re bien. No más como pareja pero todo súper bien".

Sin dar demasiados detalles sobre la separación de Cabré, Laurita aseguró: "Es un proceso, ya pasó un tiempo pero estuvimos muchos años, por lo menos para mi. Tres años es un montón. Y bueno, es un proceso pero bien, fue todo en buenos términos, eso lo hace mas fácil o más llevadero".

Luego contó por qué prefirió anunciar la ruptura a través de un mensaje en la red. "La comunicación es parte de decir 'entiendo que trabajo'. Ahora voy a empezar con la promoción del programa y se iba a poner el foco en eso y no tenía sentido para mí. Por eso dije 'lo cuento en mis redes sociales', que siempre te preguntan cosas. Dije 'listo, contesto esta pregunta, lo digo y ya está'", detalló.

El notero de Intrusos retrucó: "¿La pregunta que te llegó a Instagram fue una pregunta que te hizo alguien o una autopregunta tuya? Soledad Fandiño sembró esta duda". Frente a ese planteo, Laurita prefirió no entrar en la polémica: "Ay, no, no, no. Bueno, no voy a responder absolutamente nada. Pero sí, obvio que me lo preguntaron".