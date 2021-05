El filoso dardo de Soledad Fandiño sobre la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

En un ida y vuelta con sus fans, este lunes a la noche Laurita Fernández anunció su separación de Nicolás Cabré tras tres años de relación. "¿Seguís con Nico?", le consultaron a la actriz. A lo que Laurita respondió, sin vueltas: "Hace más de un mes que no estamos juntos". De todas formas, la bailarina alejó sospechas de un final turbulento con la frase: "Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”.

Este martes, mientras hablaban del tema en Es por ahí (América TV), Soledad Fandiño le hizo una pregunta a su compañero Guido Záffora. "¿En ese juego, vos podés preguntarte a vos mismo o le decís a la gente que te pregunte?". A lo que el panelista respondió: "Vos podes preguntarte a vos mismo, aunque calculo que es una pregunta de la gente". Y Fandiño con un filoso dardo, enfatizando su duda con un: "¡Ah, mirá!".

Recordemos que la coconductora también fue pareja de Cabré, y muchos recuerdan el escandaloso cruce que tuvo con Laurita en 2018 cuando Fandiño partipó en la pista del Bailando. “Yo sé que sos modelo. Mi mamá me llevaba a Liniers...”, expresó en su momento Laurita en su rol de jurado. Y en ese momento Soledad sorprendió a todos con una devolución contundente: “No, no soy modelo. Bueno, chicos, nos informamos un poquito. Y sino preguntale a tu novio que me conoce muy bien”.

Por otro lado, Fandiño tuvo un gran protagonismo este martes en el ciclo que lidera junto a Guillermo Andino, dado que este último faltó y generó preocupación en los televidentes. Pero su compañera pronto se encargó de revelar el motivo de la ausencia del periodista.