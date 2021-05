La desolación de Ángela Leiva: tras superar un cáncer, su papá falleció por coronavirus

Ángela Leiva se encuentra atravesando otro durísimo momento: su padre murió por Covid-19. Eduardo Leiva había logrado vencer un cáncer, pero la semana pasada se contagió de coronavirus y se encontraba internado en coma farmacológico.

"Ahora también la está peleando. Yo esto no lo conté. Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican covid", reveló Ángela en Lo de Mariana. "Hoy lo tenemos ahí internado, entubado y en coma farmacológico. Está luchando", añadió la artista en ese momento sobre la salud de su padre.

La cantante reveló que al otro día de festejar que se curó del cáncer, su padre comenzó a tener síntomas y tras hisoparse se confirmó la noticia. La enfermedad se agravó casi de inmediato y debió ser internado.

"Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es, y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y de repente me pasa esto con mi viejo, fue un baldazo de agua fría", comentó Ángela

"Hoy por la tarde, falleció el papá de Ángela Leiva. Estaba internado por #COVIDー19 . Se llamaba Eduardo. El viernes había fallecido su manager", informó Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter.

Recordemos que el jueves pasado murió Carlos, el mánager de Ángela, también por Covid. La cantante había usado sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que manden buenas energías.