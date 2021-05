Filtran que le regalaron un lujoso departamento a Cande Tinelli: la reacción de la hija de Marcelo

Candelaria es una de las hijas de Marcelo Tinelli con perfil más mediático y, cada vez que se publica alguna noticia sobre ella no tiene problemas en salir a desmentir o aclarar los tantos.

Ahora la cantante, que tiene una relación muy fluida con sus seguidores de Instagram, reaccionó a una particular noticia publicada en varios portales: que su papá le había regalado un lujoso departamento.

"Marcelo le compró a su hija un departamento con seis dormitorios, seis baños y vistas panorámicas de la ciudad", habían informado en una noticia agregando que estaría ubicado en "una de las zonas más selectas de CABA". Con mucha ironía, Cande salió a desmentirla con un ácido comentario: "Jajajajaja. Lloro. ¿Dónde es ?". De esta forma, la influencer se despegó de la noticia.

Recordemos que en las últimas horas Marcelo volvió a ser noticia por una publicación que realizó en su cuenta de Twitter. Todo comenzó por los rumores de que el conductor había viajado a Miami a vacunarse contra el Covid-19. Apuntando directamente contra un periodista "x" escribió: "Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula “Tinelli está en Miami vacunándose”. Es joda?".

Por su parte, Jorge Rial contó que habló con Tinelli ante el rumor de que iba a viajar a Estados Unidos para vacunarse previo al inicio de su temporada televisiva. "Los dos tenemos la posibilidad de viajar. Pero nos anotamos acá, para darnos la vacuna acá, pero ahora empiezo a repensar la idea de viajar porque tengo miedo", afirmó Jorge. Y agregó: "Si no me vacuno, no voy a hacer el programa, no salgo al aire".