Christophe Krywonis confesó que recibió amenazas de muerte

Este año, Christophe Krywonis se sumó a los integrantes de eltrece a través del magazine Lo de Mariana, pero antes fue jurado en el reality Bake off, y ese paso dejó una particular marca en su trayectoria por algunos momentos de tensión que le tocó atravesar cuando un reconocido youtuber lo amenazó de muerte junto a todos sus seguidores.

“El año pasado, en plena pandemia, empecé a recibir insultos, como puede recibir cualquier persona mediática. Lo que pasó es que empezaron los insultos en Instagram, donde antes de eso tenía 30 o 40 mensajes diarios, y de golpe pasé a recibir 200, miles de mensajes, insultos fuertes. Me extrañó mucho, y me di cuenta que fue por las redes a raíz de un youtuber famoso, a quien no quiero nombrar porque después tuvimos una buena conversación y lo pudimos solucionar”, comentó Krywonis a su compañera de ciclo, Mariana Fabbiani.

Luego detalló: "Amenazaron a mi familia. Me dijeron que me iban a hacer cosas terribles a mí y hubo amenazas de muerte claras. Entonces, hablé con el youtuber, le dije que el humor era bueno. Que si bien no justificaba lo que estaba diciendo lo respetaba porque estábamos en democracia y que se podía decir lo que uno quiere si asumía las consecuencias. Cuando le dije eso, él me dijo que se disculpaba y que se iba a corregir. Pero pasé por un mal momento”.

Y finalizó: “Él hacía jodas sobre Bake off Argentina, en donde yo era un jurado muy duro, la gente se lo tomó muy a pecho, y hay algunos que no entienden. Es importante la comunicación de los youtubers, que tiene una responsabilidad social con nosotros y la sociedad. La anarquía, no. Después él recapacitó".

Por otro lado, el programa en el que participa junto a Fabbiani está en el ojo de la tormenta por su ajustada competencia con el ciclo que conduce Flor Peña en Telefe. Además, desde el entorno de Mirtha Legrand hay contundente críticas en contra de Lo de Mariana por considerar que su formato es demasiado parecido al de los envíos de la legendaria diva de los almuerzos. Sin ir más lejos, este lunes Juana Viale tuvo duros conceptos hacia la propuesta de Mariana.