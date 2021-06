Tras la entrevista a Mauricio Macri, estallaron los rumores de renuncia de Juana Viale: la palabra de Marcela Tinayre

Tras la entrevista a Mauricio Macri en La Noche de Mirtha (eltrece), estallaron los rumores sobre una supuesta renuncia de Juana Viale a la conducción del ciclo.

El periodista Fernando Piaggo habló de una presunta interna familiar y aseguró que Juana llamó durante el fin de semana a su madre, Marcela Tinayre, para que se haga cargo del programa.

Al ser consultada por el portal Big Bang News!, Tinayre expresó categórica: “Nada es verdad, es la primera vez que lo escucho. No renuncia, ni me lo propusieron".

Piaggo había asegurado: "Hay una fuerte versión relacionada en lo que es un antes y un después a la dinámica del programa. Hay mucha gente a la que no le gustó la entrevista con Mauricio Macri. Esto se lo comentan a Juana y habría un cansancio por las críticas. Más allá de que Nacho Viale la cuida, ella está muy cansada".

Luego de la entrevista al ex presidente, las críticas fueron de gran intensidad, por lo cual según Piaggo la nieta de Mirtha Legrand se habría comunicado este fin de semana con Marcela Tinayre para que ella sea quien siga adelante con la conducción provisoria de los programas. "Se comunicó con Marcela, su mamá, y le dijo: 'Mamá, ahora hacete cargo vos'. Arde la familia de Mirtha y Juana. No esperaban esta reacción. Juana le dijo a su mamá: 'Me cansé, hice lo que pude por la abuela. Ahora vos encargate de reemplazarla, su hija'. Una presentación de renuncia", enfatizó el periodista.