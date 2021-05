Elba Marcovecchio confesó qué le gusta hacer en la intimidad con Jorge Lanata

Jorge Lanata regresó este domingo a Buenos Aires luego de haberse vacunado contra el coronavirus en Miami, y haber quedado unos días más de lo pensado en Estados Unidos por una infección urinaria.

Al arribar a Ezeiza, el conductor se mostró por primera vez junto a su pareja, la abogada Elba Marcovecchio. Además, en ese momento el periodista confirmó la fecha de inicio de la nueva temporada de Periodismo para todos (El Trece).

Este lunes, en diálogo con el programa Los ángeles e la mañana (El Trece), la pareja de Lanata confesó un particular detalle de su intimidad con el periodista. "Me gusta dormir con él", contó Marcovecchio. "¿Te abraza?", quiso saber Yanina Latorre. "Sí, a veces", respondió la entrevistada.

Luego, la panelista fue por más y le preguntó a la abogada si se casaría con el líder de PPT. "¿Por qué no?", retrucó Elba. Recordemos que fue justamente Yanina el nexo entre los novios, ya que ella los presentó.

El conductor Ángel de Brito no se quedó atrás y quiso saber más sobre Lanata. "¿Cómo duerme? ¿Usa pijama o duerme desnudo", preguntó. "Eso se lo tenés que preguntar a él. Lo tenés que llamar y hablarlo con él", contestó Marcovecchio. "Pero a mí no me habla... No me atiende. No me da pelota", enfatizó Ángel.