Antonio Laje se burló de los "pantalones" de Alberto Fernández

Antonio Laje no pudo contener la risa tras ver un llamativo montaje durante la emisión de Buenos días América, en el que los pantalones de Alberto Fernández no coincidían con su cuerpo.

El periodista se encontraba repasando los distintos temas del día, cuando no pudo prestar atención a lo que decía su compañero del noticiero de América TV, Ramón Indart, con respecto a la suba de casos positivos de Covid-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Ayer la ciudad tuvo 3658 casos confirmados. ¿Te estás riendo con el dato que estoy dando?", le dijo Indart al ver que el periodista se estaba riendo. "Hay algo que no me cierra: la cara de Alberto Fernández y su pantalón", señaló el presentador de televisión, y causando las carcajadas de sus compañeros.

"Sí, acá estoy viendo. Hay una señora midiendo un pupitre", indicó Indart, evidenciando la sobreposición de imágenes que derivó en la confusión con las piernas del jefe de Estado.

El columnista de política quiso seguir con su información, pero Laje no pudo contenerse por la imagen. "¡Dejá de mirar hacia abajo!”, le reclamó Ramón. “No puedo, no puedo no mirar esto", aseguró.