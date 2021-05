Revelan que Alex Caniggia intentó extorsionar a la producción de MasterChef Celebrity para seguir en el reality

Alex Caniggia protagonizó en los últimos días una verdadera polémica en relación a su continuidad en MasterChef Celebrity. Según trascendió el viernes pasado, el mediático se ausentó en una grabación y los productores decidieron eliminarlo del certamen. "El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", revelaron al sitio Primicias Ya una persona cercana a la producción del reality.

"A Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva", aseguraron.

Luego fue Marcelo Polino, embajador de la competencia, quien confirmó el domingo que el mediático había sido desvinculado del programa. "La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘spoilear’ más. Quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas...".

Para sumar mayor incertidumbre a la controversia, fue el mismísimo Alex quien ayer negó rotundamente su salida del ciclo durante una transmisión en Twitch. "Es verdad que te fuiste de MasterChef", le consultó uno de sus seguidores. "¿Pero cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar", respondió eufórico el participante. "¿Qué onda, andan diciendo que dejo MasterChef?, porque no se comen una pi... Esos son los barats que tienen que decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis. Inventan cagadas. Háganme el aguante", concluyó.

Ahora le tocó el turno a Ángel de Brito, quien sumó más detalles y aclaró: "No fue convocado por ahora por La Academia, eso no quiere decir que no lo llamen. Pero primero tiene que arreglar su situación allá".

"Él tenía que ir a una grabación, esto me lo contó una persona de Telefe que trabaja en el programa, y pidió que le aseguren que ese día ganaba, o sea que quedaba en el concurso, que arreglen con el jurado sino no iba. Y ahí no fue. Ese fue el conflicto. No le aseguraron el resultado y se fue, lo mismo pasó en el Cantando", añadió el conductor de LAM.