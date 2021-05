Alex Caniggia negó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Me quedo hasta ganar"

La inesperada renuncia de Alex Caniggia a MasterChef Celebrity dejó al ambiente mediático completamente sorprendidos. A medida que van pasando las horas, comienza a surgir información sobre los motivos de su rotunda decisión.

Un picante posteo en Twitter de Ángel de Brito dio la pauta de que la participación del mediático en el reality culinario de Telefe había terminado. En este contexto, surgió el rumor de que el motivo estaría en la disconformidad del participante con las devoluciones del jurado. Luego, aseguraron que el miércoles de esta semana no se presentó a la grabación y que eso desencadenó su descalificación.

Luego fue el turno de Marcelo Polino, quien habló de la polémica salida del mediático."La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘spoilear’ más. Quedó descaliicado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas", aseguró el periodista de chimentos. Luego, detalló: "Hay programas adelantados y lo que se verá hoy fue grabado con anterioridad. Todo se va a ver en pantalla, no va a quedar tras bambalinas".

Sin embargo, el periodista no habló de una renuncia por parte del hijo de Cladio Paul y Mariana Nannis: "Se decidió descalificar a Alex Caniggia. El cómo y el por qué lo vamos a ver en la gala y no lo voy a adelantar, pero la versión oficial es esta".

Ahora, Alex hizo un vivo desde Twitch, donde respondió preguntas de sus seguidores. Durante la transmisión fue consultado sobre su supuesta renuncia, la cual fue negada por el mediático. "Me quedo hasta ganar", respondió.

"Es verdad que te fuiste de MasterChef", le consultó uno de sus seguidores. "¿Pero cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar", respondió eufórico el participante. "¿Qué onda, andan diciendo que dejo MasterChef?, porque no se comen una pi... Esos son los barats que tienen que decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis. Inventan cagadas. Háganme el aguante", concluyó sobre la polémica.