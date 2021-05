El picante comentario del campeón de Bake Off Argentina contra Alex Caniggia

La última edición de Bake Off Argentina fue el furor en la pantalla de Telefe durante la cuarentena de 2020. El ganador de la segunda edición local fue Damián Basile. Y es por eso que se convirtió en palabra autorizada para opinar sobre lo que está sucediendo en el otro reality culinario del canal, MasterChef Celebrity.

Damián contó que está "enganchado" con la segunda edición del certamen culinario y criticó a uno de los personajes favoritos del público en esta edición, Alex Caniggia, quien ayer sorprendió con su renuncia al certamen. "No lo puedo escuchar, no entiendo lo que dice, no me gusta que se haga el langa. No entiendo a qué juega, por qué de repente no usa los ingredientes que dice la receta. Le chupa un huevo porque no necesita ni la plata, ni la difusión ni el trabajo, entonces le tendría que dejar el lugar a otro. Pero capaz que es un personaje que al reality le funciona y le sirve", declaró Basile en una entrevista en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Luego, agregó: "Alex debe tener mi edad, más o menos, pero no creo que haya tocado una cocina en su vida antes de esto. Podés tener un gusto por ahí refinado, por haber viajado por el mundo, probando combinaciones de sabores; pero yo miro películas y no soy director de cine", consideró.

Para finalizar, remató al hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. "Me parece chocante la actitud ante un plato y el jurado. A mí el jurado me decía: ‘Hola’. Y yo ya estaba temblando pero porque tenía muchísimo que perder estando ahí".