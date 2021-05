Qué argumentaron desde la producción de MasterChef Celebrity sobre la renuncia de Alex Caniggia

La inesperada renuncia de Alex Caniggia a MasterChef Celebrity dejó al ambiente mediático completamente sorprendidos. A medida que van pasando las horas, comienza a surgir información sobre los motivos de la rotunda decisión.

Un picante posteo en Twitter de Ángel de Brito dio la pauta de que la participación del mediático en el reality culinario de Telefe había terminado. En este contexto, surgió el rumor de que el motivo estaría en la disconformidad del participante con las devoluciones del jurado. Luego, aseguraron que el miércoles de esta semana no se presentó a la grabación y que eso desencadenó su descalificación.

Ahora, desde la producción del programa confirmaron el escándalo. "El miércoles Alex tenía que presentarse al programa y no fue. No no quedó más remedio que descalificarlo del certamen", admitieron al sitio Ciudad.com.

De esta forma, el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Germán Betular ejecutaron la drástica decisión emanada desde las autoridades del certamen culinario, atentos a las lógicas reglas de juego.

Respecto de cómo se llegó a esa situación, comentaron: "Pasa que estamos hablando de Alex Caniggia, de él no nos sorprende nada. Distinto sería que haga eso una profesional con décadas de trayectoria como Georgina Barbarossa".

Por su parte, desde 44 DK, la productora que representa al artista, publicaron un ambiguo comunicado en sus redes sociales sobre lo sucedido: "Con referencia a la posible renuncia de Alex Caniggia a MasterChef Celebrity intentamos intentamos ser serios y respetuosos de los contratos firmados, por ende no negamos ni afirmamos dichos comentarios, simplemente respetamos los tiempos del programa. Gracias por entender. Suena raro actuar así, pero es lo que corresponde. Agradecemos el no preguntarnos", dicta el posteo firmado por Fabián Esperón.