La reacción de los famosos por las nuevas restricciones que anunció el Presidente

Alberto Fernández anunció ayer por la noche en Cadena Nacional las nuevas restricciones que estarán vigentes desde el viernes a las 20.00 hasta el 31 de mayo a las 6.00. Las nuevas medidas para contener los contagios de Covid-19 generaron rápidamente repercusiones en las redes sociales y muchos famosos dieron su opinión al respecto.

Flavio Mendoza emitió un mensaje esperanzador: "Nunca un ‘fuerza’, un gesto de amor hacia la gente que la está pasando mal. No perdamos nunca la fe. De esto también saldremos por nuestros hijos y por que tenemos un país increíble y con gente generosa y trabajadora".

Luciana Salazar escribió: "Vacunas. Es la única solución, ninguna otra".

Por su parte, El Dipy publicó un mensaje bastante contundente: "Nos encerraste 9 meses. Prometiste vacunas para diciembre, fundiste a medio país, ustedes nunca dieron ejemplo. No se bajaron el sueldo. Se robaron las vacunas. Sacaste a todos los chorros amigos de Cristina. Te cagaste en el pueblo. Chupala".

Nacho Viale tuiteó: "Es culpa de la gente y negación". Otros, optaron por darle importancia a la cultura en este momento. Gonzalo Heredia ironizó: "Más al pedo que inversión en la ventilación del teatro".

Malena Guinzburg publicó: "Tres días hábiles. En realidad para los gastronómicos son los más importantes" y el Bahiano le respondió: "Ni te cuento, los músicos, actores, los teatros, los centros culturales..etc etc...". A lo que ella destacó: "Yo no puedo creer que cuando uno menciona eso, te dicen que no te importa que la gente muera. Me importa pero hay gente que hace dos años no puede laburar".