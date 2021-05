El gesto de Morena hacia Jorge Rial en medio de la polémica por su viaje a Miami a vacunarse

Luego de criticar duramente a todos los famosos que viajaron a Miami para vacunarse contra el coronavirus, Jorge Rial viajó el pasado viernes a Miami para ser inoculado contra el Covid-19.

En un extenso hilo de Twitter explicó por qué tomó la decisión y que no dejaría su salud en manos de los políticos. Obviamente, su decisión no le cayó bien a muchos usuarios y el conductor de TV Nostra comenzó a recibir fuertes críticas. En este contexto, una de sus hijas, Morena Rial, lanzó un fuerte mensaje a través de sus stories de Instagram defendiendo a su padre.

"Qué cada quien baile la vida el ritmo que le haga feliz", expresa la foto que compartió. Y sin nombrarlo, agregó un fuerte mensaje, claramente, en defensa del conductor. "El que puede, puede. El que no, critica. Hagan lo que se les cante las ganas, la gente que no es feliz critica igual. Mil besos", sentenció More, quien atraviesa un buen momento en su relación con Jorge tras varios conflictos en el pasado.

Recordemos que el periodista abrió su programa TV Nostra de este lunes vía Zoom desde Miami. "Soy vacunado, me vacuné el sábado a la mañana apenas llegué en el campus de la Universidad de Miami", anunció y contó el protocolo de inoculación. "No hace falta anotarte, te piden algunas preguntas sobre salud, y vas a una segunda carpa que se divide en dos según la vacuna que elegís. Tenían la Pfizer y la Johnson, yo elegí la Johnson porque es una sola dosis", explicó el conductor, y continuó con su relato: "Te vacunan los marines, vestidos de fajina. Te sentás y te pinchan. Te dan el certificado y esperas 15 minutos para irte", detalló.

A continuación, Rial se refirió a su postura anterior, en la que se mostraba crítico respecto a quienes se vacunaban en el exterior. "Hubo un castigo enorme hacia mí... Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron. Esa es la gran diferencia, todo lo demás lo barnizaron", argumentó el conductor. "Cuántos de ustedes habrán recibido mensajes de gente muy conocida pidiendo ‘por favor no digan que me vacuné. El propio Macri lo hizo", apuntó Rial, y ratificó que los dichos de Zanini lo impulsaron definitivamente a tomar la decisión.