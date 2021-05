El descargo del líder de Mala Fama tras el escandaloso video con su nieta

El cantante Hernán Coronel, del grupo de cumbia Mala Fama, fue fuertemente repudiado en las redes luego de que se viralizara un video que lo muestra con su nieta sobre el regazo y tocándola debajo de la remera.

En las imágenes, se lo ve a Coronel con su nieta a upa y tocándola por debajo de su remera mientras charlaba tranquilamente con La Chabona. Cuando la cámara del celular lo enfoca, el cantante retira su mano rápidamente de la niña.

El video fue grabado por Christian Manzanelli, representante de La Chabona, y luego borrado cuando estalló la polémica en la red.

“¿Algún fiscal que actúe de oficio frente al degenerado de Mala Fama?”, preguntó una usuaria. "Podrá ser tu padre, tu abuelo, tu tío. Abuso es abuso. Nadie tiene por que tocar así a una criatura. Y que sea un ídolo popular no significa que no este mal lo que hizo. No justifiquen lo injustificable #MalaFamaEnfermo", agregó otra internautra. Entre otros mensajes que llovieron, se destacaron planteos como: “¡Con las nenas no!", "¿Qué tan enfermo tenés que estar manosear así a una nena Hernán Luis Coronel, mejor conocido como ‘Mala Fama’?”, “Degenerado”. Además, hubo quienes cuestionaron a La Chabona por no intervenir.

Tras las fuertes repercusiones, Coronel salió a defenderse en la pantalla de Crónica TV. “No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “La nena quería estar conmigo y me decía ‘Mala Fama quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”.

Enojado finalizó: “El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crio yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan. Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”,¡,

Además, el cantante reveló que la menor fue abandonada por su padre cuando era bebé. “La crié y la protegí de las ratas, de los accidentes y de los degenerados, y voy a estar siempre yo. No digan esas giladas porque Victoria fue siempre muy cuidada y se le dio mucho amor”.