Yanina Latorre reveló la disposición que impuso América TV sobre Jorge Rial y su vacunación

Luego de conocerse la noticia de que Jorge Rial viajará a Miami para vacunarse contra el Covid-19, a pesar de sus críticas contra los famosos que lo hicieron antes, Yanina Latorre apuntó contra América TV, asegurando que dieron la orden de prohibir hablar de la decisión del periodista al aire.

"Che, América prohibió tocar el tema vacuna Rial. Todo muy democrático en ese canal. ¿Y la libertad de expresión?", disparó la panelista de LAM desde su cuenta de Twitter, dado que en el programa que ahora conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, no se habló del viaje.

Recordemos que anoche el periodista no salió al aire debido a que emprendió su viaje rumbo a Miami para poder recibir la vacuna, quedando la conducción del ciclo a cargo de su panel conformado por Ángela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos.

El periodista volvería a su programa el lunes 17 de mayo, pero desde Estados Unidos y a través de una videollamada.

Aunque se había mostrado muy crítico de todos los famosos que viajaron a para vacunarse, Jorge Rial finalmente confirmó que está a punto de volar hacia Estados Unidos para ser inoculado.

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", comenzó diciendo el periodista al confirmar su cambio de opinión al respecto.