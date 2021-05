La cúpula de El Trece intentó sacar del aire el documental de Sergio Lapegüe

En Intrusos destaparon la fuerte interna que habría en El Trece por el documental que hizo Sergio Lapegüe. En dicho cortometraje, el conductor mostró todas las adversidades que enfrentó para lograr vencer el coronavirus.

"Un documental de 14 minutos que tuvo un mes de realización y en el que hablaron sus compañeros, sus amigos y parte de su familia", destacó Rodrigo Lussich antes de revelar la primicia. Luego contó que la grabación había salido al aire en el noticiero que conduce por El Trece y estallaron en la gerencia.

"La orden estricta fue que una vez que saliera al aire no se subiera a las redes. Pidieron que no tenga más difusión". Pero, ¿por qué quisieron levantar el documental de Lapegüe? Hasta la fecha, Sergio no ha hablado al respecto. Tras el escándalo que todo eso habría generado, Rodrigo concluyó: "Casi vuela la cabeza del gerente de noticias en Canal Trece. Fue una decisión política. Ahí parece que ardió Troya".

Los panelistas del programa de chimentos entienden que la decisión se habría tomado por la cantidad de muertos que reportan a diario: "Más allá de que era un caso testigo sobre una concientización, se hacía diferencia con mucha gente que no cuenta con los mismos medios para recuperarse. Por eso, la decisión política del grupo de no seguir poniendo este documental al aire", sostuvieron.