Abel Pintos contó cómo transita el Covid-19: "Hubo momentos bastante densos"

Hace exactamente una semana, Abel Pintos revelaba en sus redes sociales que había contraído coronavirus. "Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", comunicó el artista en la red del pajarito.

A poco días de tener el alta definitiva, el músico compartió llevó tranquilidad a todos sus seguidores contando cómo se encuentra de salud: "Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos", escribió Abel.

"Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades", agregó el artista.

Luego, agradeció a quienes lo acompañaron. "Hoy recordé y visité mentalmente los conciertos que hicimos este año con la #GiraQuieroCantar y volví a disfrutar de todos los hermosos momentos que pudimos compartir. Volví a sentirme profundamente agradecido con tod@s l@s que nos acompañaron", finalizó Pintos.