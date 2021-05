Romina Malaspina se tapó un tatuaje y le reveló el motivo a Pampita

Algunos días atrás, Romina Malaspina fue galardonada con el Premio a Mejor Periodista del año. La noticia la tomó por sorpresa y fue motivo de festejo. Luego de su reconocimiento, la conductora de TV y flamante cantante visitó a Carolina Ardohain en su programa Pampita Online y habló de todo.

Al aire, la ex Gran Hermano enseñó los tatuajes que tiene en su cuerpo. "¿Tienen significado?, ¿son experiencias de la vida?", consultó la mujer de Roberto García Moritán. “Tengo muchas flores porque me encanta el tema de la naturaleza”, indicó y reconoció que uno de su muñeca era en referencia a su madre y hermana.

“Tengo en el costado 'happiness is only real when shared' (la felicidad solo es real cuando es compartida)”, agregó. Pampita quiso saber si alguna vez se había escrito en su cuerpo el nombre de "algún amor". Frente a esto, la ex conductora de Canal 26, le respondió: "Tapado. Tenía uno y me lo tapé con dos rosas grandes. Por suerte lo pude tapar bastante bien”.

"Medio que cuando me lo hice sabía que no iba a ser para siempre”, sumó. Sorprendida, la modelo le preguntó: "¿Y aún así te lo hiciste igual?". Sin dudarlo, Malaspina detalló: "Es que él se había hecho uno gigante, enorme. El mío era tipo sutil, chiquito y dije: ‘Obviamente no va a ser mi último amor’; así que me lo hice chiquitito".