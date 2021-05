El enigmático mensaje de Karina Jelinek que causó preocupación: "Quiero vivir"

Anoche, Karina Jelinek causó preocupación entre sus seguidores al publicar un enigmático mensaje donde se refiere a "si le llega a pasar algo".

"Buenas noches! Les cuento algo pork si me@pasa Algo? Quieren saber? No quiero que me pase nada! Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo !", escribió la morocha en su cuenta de Twitter.

El mensaje causó repercusiones entre sus conocidos y alertó a sus seguidores. Connie Ansaldi manifestó su inquietud. Por su parte, la periodista Majo Martino publicó: "Ya le escribí pero no lee".

Su mensaje preocupó mucho a sus seguidores, sobre todo porque no terminaba de quedar claro qué le estaba ocurriendo. Por suerte, algunos de sus fanáticos se pudieron comunicar con sus amigas y aclararon que Karina ya estaba sana y salva con ellas. Pero, por el momento, se desconoce qué le había ocurrido.

Recordemos que esta mañana Karina estuvo presente en Flor de equipo y contó que estaba pensando en ser madre soltera. "Es un tema muy serio para mi. Es un deseo y quiero esperar a tener todo bien organizado antes de contar algo", explicó.