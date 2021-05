Tres programas de la televisión argentina que prometían y terminaron fracasando estruendosamente

Como es sabido, nada está dicho en términos de garantía de éxito en televisión. Obviamente, hay fórmulas y elencos que suelen funcionar. Pero muchas veces, programas con figuras muy populares se han estrellado en pocas emisiones. De la gran promesa al fracaso, puede haber un solo paso. Aquí vamos con tres ejemplos de propuestas medianamente recientes, que fueron lanzadas con gran promoción y expectativas, pero que terminaron en el más estruendoso fracaso.

1) El argentino más inteligente (El Trece)

Tras algunas temporadas de Periodismo para Todos, Jorge Lanata decidió renovar su perfil en 2016 con un ciclo en el que se evaluaba el conocimiento de los concrusantes, utilizando el parámetro de la teoría de Howard Gardner, que sostiene que hay seis clases diferentes de inteligencia: visual, física, musical, lógica, lingüística y social. Tras su quinta emisión, el programa fue levantado del aire y el conductor terminó asumiendo el fracaso. "Voy a hacer algo que nunca viste en los medios, voy a reconocer un fracaso y hacerme cargo de él. Sinceramente no me siento ni menos, ni mal por hacerlo, fue un fracaso. Del otro lado tengo una carrera que lo compensa, gracias a Dios. ¿Sabés por qué yo quería decir esto al aire? Porque pensé en chicos, quiero demostrarles que si fracasás no pasa nada. No por eso lo vas a dejar de intentar...", comentó en aquella oportunidad Lanata.

2) Lobo (El Trece)

La gran apuesta de 2012 podía resultar un poco bizarra en su abordaje, pero no dejaba de tener un elenco estelar encabezado por Gonzalo Heredia y Luisana Lopilato. Lobo atravesó unos cuantos cambios de horario hasta ser levantada en mayo, solo tres meses después de su capítulo debut. En diálogo con La Razon, Heredia en su momento habló sobre el fiasco de la tira. "Con Lobo estuve muy involucrado, como nunca antes en mi vida. Laburé, me rompí el lomo... Soñaba con el personaje, me desvelaba, tenía insomnio... pero no fue suficiente. Ya lo fui digiriendo, pero al principio la pasé como el c... ¿La razones del fracaso? Para mí es sencillo. Te gusta o no te gusta, punto. No es todo tan analítico. La gente compró Graduados y listo. No es que fallaron los actores o los libros... Sabíamos que con Lobo caminábamos por la cornisa contando una historia arriesgada, Ya está, paciencia, no salió, no es la muerte de nadie".

3) Entre caníbales (Telefe)

Natalia Oreiro, Benjamín Vicuña y Joaquín Furriel, y el mando artístico a cargo de Juan José Campanella; eran los nombres de esta ficción que prometía arrasar en 2015.

Con una apuesta visual deslumbrante y una notable factura de producción, esta tira inicialmente estaba estipulada para 120 capítulos de una hora de duración, se recortó a la mitad. Tuvo cambios de rumbo en la historia y también cambios de horarios hasta que el canal decidió levantarla, cinco meses después de su debut.