Histórico: Jorge Rial rompió en lágrimas frente a cámaras en TV Nostra

La muy querida cocinera Karina Gao, integrante del programa Flor de equipo (Telefe), atravesó un durísimo momento de salud al contagiarse de coronavirus y ser inducida a un coma por complicaciones en su cuadro. Además, la chef estaba ya cursando el embarazo de su tercer hijo.

Tras una larga estadía internada, Karina logró volver a su casa y allí está completando la recuperación. Este miércoles, Gao dio detalles de su duro tránsito por la enfermedad que azota al mundo en TV Nostra (América), y al conductor Jorge Rial se lo vio emocionado como nunca se lo vio frente a cámaras, a punto tal que terminó rompiendo en lágrimas durante el relato de la entrevistada.

"En menos de dos meses pasé de casi morir a la vida. Veo a Teo, mi bebé, y no lo puedo creer. Todavía estoy intentando entender lo que me pasó", comentó ante los emocionados integrantes del ciclo de América.

Luego agregó emocionada: "Me imaginé lo peor y, antes de entrar en coma, hice un video para mis hijos. Hablé con mi pareja, le pedí que si me pasaba algo, que siga adelante, que sea feliz. Durante el coma tuve un sueño en el cual yo me quedaba viuda. Cuando me desperté del coma, mi pareja estaba la lado de mi, diciéndome 'ya está, lo peor ya pasó'. Y le dije que había soñado que lo perdía, que me quedaba viuda. Y él pensó que, tal vez, que quedaba viudo".