Viviana Canosa y un nuevo desplante contra el Gobierno: "Nos vamos a rebelar"

Viviana Canosa estalló de bronca tras escuchar las nuevas restricciones a la actividad comercial y la circulación anunciadas por el presidente Alberto Fernández, con el objetivo de frenar la segunda ola de coronavirus, y advirtió una posible "rebelión" de los argentinos.

"Yo no quiero un estado policial ni un estado buchón. No quiero denunciar a mi vecino ni que mi vecino me denuncie. Yo decido si quiero ir a comer pero no quiero que al tipo que tiene un restaurante le digan lo que tiene que hacer porque el tipo se rompió el alma, está endeudado, perdió un año de su vida, no dan más. No se ponen en el lugar de esa gente, yo sí me pongo", comentó la periodista durante el pase con Luis Novaresio. Luego, agregó: "Y si quiero salir a las once de la noche, tengo todo el derecho de hacerlo".

"No pudieron dar el ejemplo con la salud de la gente, con el Vacunatorio VIP, explicame las vacunas que fueron a El Calafate. Somos una manga de boludos los argentinos, nos cansamos. Hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada. Si ustedes no pueden justificar eso a esta población, nos vamos a rebelar", exclamó la conductora de A24.

"Alberto Fernández y todos los políticos no nos cuidaron, nos robaron las vacunas. ¿Desde qué moral me vienen a hablar? Yo defiendo a la gente, me saca. Le pongo pasión porque ellos le ponen desidia", indicó. Finalmente, añadió: "Me irrita que al laburante que no puede más le digan que se terminó y que a las doce no puede salir más".