Luis Brandoni reveló que no tiene "ningún trato" con Alejandra Darín: los motivos

Luis Brandoni brindó una entrevista radial donde, además de hablar de su trayectoria, se refirió a la frase que lanzó en contra de la Asociación Argentina de actores.

Recordemos que el actor estuvo invitado en el ciclo La Noche de Mirtha Legrand y allí hizo referencia a la organización, a quienes catalogó como la "Asociación Kirchnerista de Actores".

Más allá de la frase, Brandoni sumó más polémica: "La Presidenta Alejandra Darín pidió perdón por tener un asociado como yo. Sentí que me faltaron el respeto e inmediatamente les mandé una carta y les terminé diciendo que los quería relevar de una situación tan engorrosa y penosa de tener a un afiliado como yo y me desafilié y estoy muy contento", comenzó diciendo en la nota con Diego Pérez y Andrea Bisso en el ciclo Los Mañaneros (Radio Magna).

"Me gustaría que le pregunten a los actores que opinan con respecto a la Asociación. Con Alejandra Darín no tenemos trato, los dirigentes de la Asociación Kirchnerista de Actores no tienen trato con los actores ni saben quienes son, hace 15 años que no atienden el teléfono, está cerrada hace mucho tiempo", agregó el actor. "A mi no me interesó hablar con ella. Yo así estoy bien y puedo seguir trabajando, no dependo de nadie", concluyó Brandoni.