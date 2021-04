Los invitados con los que Juana Viale busca una revancha por el rating este fin de semana

Juana Viale volverá a enfrentarse este sábado con Andy Kusnetzoff en otro round por el rating. Después de haber perdido la delantera en los dos primeros programas de este año, la actriz y su equipo de producción presentarán una mesa en la que predominará el análisis de la coyuntura económica, política y sanitaria para este sábado en el ciclo La noche de Mirtha Legrand (El Trece).

La nieta de Mirtha Legrand recibirá al economista Carlos Meloconian, el periodista Nicolás Wiñazki, el médico Conrado Estol y la diputada Carolina Píparo. Por su parte, Kusnetzoff apostará a una mesa variada con una figura del canal América para los temas más coyunturales.

El domingo, como es habitual Juana tendrá un menú de invitados relacionados con el mundo del espectáculo y la actualidad. Mario Massaccesi, Pachu Peña, Yanina Latorre y Christian Petersen serán los comensales de Almorzando con Mirtha Legrand. Además, habrá un show de grupo Malevo.

En términos de rating, hace un par de semanas, Andy tuvo su primer duelo por el rating del año con Juana y resultó vencedor con amplia diferencia al conquistar un promedio de 10.1 de rating, contra los 7.5 de la actriz. Sin embargo, el pasado sábado 3 de abril la brecha entre PH: Podemos Hablar (Telefe) y La noche de Mirtha se achicó considerablemente, ya que Kusnetzoff logró un promedio de 8.7 puntos, y Viale le ganó en la primera media hora pero en el promedio general alcanzó 8.3 puntos.

Con respecto a la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, la diva enfatizó recientemente en diálogo con Teleshow había manifestado: “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada. Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”. La legendaria diva recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 11 de marzo y espera que le comuniquen la fecha en la que se tendrá que presentar para aplicarse la segunda.