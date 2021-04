El Dipy le hizo una fuerte advertencia a Alberto Fernández por las nuevas restricciones

El Dipi compartió a través de su cuenta de Twitter una fuerte advertencia tras los nuevos anuncios de restricciones impuestos por Alberto Fernández para frenar el avance del coronavirus.

"No me vas a encerrar otra vez", decía la placa que publicó el músico de de cumbia. "¿Otra vez me dejas sin poder trabajar a mi y a millones de argentinos? ¿Encima de eso se robaron las vacunas? A mi no me encerras más. Me voy a fundir, lo sé. Pero no te olvides que miles están conmigo y les decimos basta, se terminó. Los que están conmigo, RT infinito", comentó pidiendo el apoyo de sus seguidores.

Luego criticó a toda el ala política: "Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados. Nos fundieron. Ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos. Se terminó. Basta. Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a Cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación privilegio y nosotros fundidos. Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el COVID: las vacunas. A mi no me encierran nunca mas".

Recordemos que frente a la segunda ola de contagios, el presidente Alberto Fernández anunció este miércoles 7 desde la Quinta de Olivos un paquete de medidas restrictivas dispuesto por su gobierno. En el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la medida más dura es la restricción en la circulación en todo el país entre las 00 y las 6 de las mañana. Una hora antes, a las 23, los comercios deberán cerrar sus puertas.

Una de las principales medidas será ejercer un mayor control en el transporte público en el AMBA. El Gobierno dispondrá que solo viajen las personas que forman parte de la lista de trabajadores esenciales. También los docentes y los alumnos, ya que las clases presenciales se mantendrán pese al aumento de casos.

Además, se suspenderán los viajes de egresados y de grupos turísticos, así como las competencias deportivas amateur en todo el país. También queda restringida la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Mientras que los cines y teatros, que ya tienen protocolos, seguirán vigentes.

En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario se suspenderán las actividades sociales en domicilios particulares y las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. También se suspenden actividades de Casino, Bingo, Discotecas o cualquier salón de fiestas.