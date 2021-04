Luego de separarse de Jimena Barón, el Tucu López sorprendió con una drástica decisión

Este miércoles, trascendió que el Tucu López tomó la drástica decisión de renunciar a su participación en La Academia 2021. Apenas se supo la noticia, muchos especularon con la versión de que el locutor decidió bajarse por la presencia que tendrá Jimena Barón como jurado.

Tras la ruptura con la cantante, el tucumano dio coincidentemente un paso al costado y una usuaria le preguntó a Ángel de Brito en la red: "¿La Cobra rajó al Tucu López?". A lo que el conductor respondió: "Se bajó solo. 'Por problemas personales'". Al remarcar con comillas el tema personal del actor, el líder de LAM dejó una sombra de duda sobre la situación.

Recordemos que en diálogo con Pirmicias Ya, López la semana pasada se refirió a la sepración de Barón. "Me pareció prudente esperar a que lo diga ella porque sabía que sacaba su tema y era muy importante".

Finnalmente, el periodista Juan Pablo Godino del mencionado portal se comunicó con el Tucu, quien habló sobre su paso al costado en La Academia 2021.: "No es por Jimena. Es laburo y me da igual que esté o no ella. Está todo bien. Lo llamé al Chato (Prada) y le expliqué todo. Me dijo que era una pena, para mí también lo es. Pero lo entendió y todo quedó bien. Yo soy muy obsesivo con mis laburos y proyectos. No quiero comprometerme y no estar a la altura. Por ahora seguiré con Sex y la radio".