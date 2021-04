Al defender a Cristina Fernández, Juan Grabois tildó a Luis Novaresio de infantil y el conductor le respondió contundente

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois mantuvo una entrevista con Luis Novaresio en el programa Dicho esto, por A24. Allí, frente a un comentario del conductor sobre las causas por corrupción sobre la vicepresidenta, Grabois la defendió y hubo un tenso momento.

“Cristina es inocente en todas las causas, eso a mí me consta. Si hubiese sido culpable de algo, que no es así porque es mentira, los que arruinaron la posibilidad de que eso se supiera fueron la banda de rufianes que la persiguió para perjudicarla políticamente”, enfatizó Grabois. Y luego increpó a Novaresio: “Sería un infantilismo de tu parte o de cualquiera que nos estuviera viendo, que piense que hay algún atisbo de neutralidad o de búsqueda de justicia en las causas de Cristina”.

Frente al argumento de su entrevistado, Novaresio respondió contundente: “No me disgusta ser infantil. Ahora, ¿vos decís que no te cabe ninguna duda de una persona que dos terceras partes de su vida fue funcionaria pública y es millonaria como ningún empresario privado?”.

“De Cristina no me cabe ninguna duda”, aseguró Grabois. “¿De Néstor entonces?”, retrucó Novaresio. “Yo a Néstor no lo conocí. De Cristina no me cabe ninguna duda”, remarcó el dirigente para luego volver con su afirmación: “Cristina no es corrupta. No tiene un pelo de corrupta. Y desde que la conocí y seguí las causas, la banco a muerte. Después, Cristóbal López, Lázaro Báez, Ricardo Jaime o Julio De Vido me importan un rabanito”.