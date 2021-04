Masterchef Celebrity: la Chepi se cansó de Sol Pérez y le dijo lo que piensa de ella: "A eso vinimos, no"

Anoche, Masterchef Celebrity tuvo un formato de cumpleaños infantil con el alto grado de exigencia que siempre traen las pruebas de pastelería. Dani La Chepi, María O’Donnell, Andrea Rincón, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa y Sol Pérez se midieron en una prueba de cupcakes temáticos.

Con las semifinales a la vuelta de la esquina, el grupo que sigue en competencia sabe que es el momento de olvidarse de la empatía y jugar para ganar. Entre las más divertidas y menos conflictivas de las chicas del grupo está Dani "La Chepi" Viaggiamari.

Antes de comenzar con la consigna de la noche, el jurado propuso que las cuatro participantes en competencia separaran varios tipos de confites por colores. La primera en hacerlo obtendría una ventaja en la noche. La Chepi se perfilaba ganadora pero a último momento Sol Pérez le sacó el triunfo, en una decisión muy cuestionada pero avalada por Germán Martitegui. La perdedora comenzaba a levantar presión.

El beneficio consistía en repartir la dificultad de la noche, y a Dani no le gustó nada lo que su compañera le dio. "Yo hubiese hecho lo mismo, te hubiera dado el mismo", le dijo con ironía y cara de pocos amigos. Pérez, que no es de quedarse callada, con su mejor cara de bondad le contestó: "No entiendo por qué cree que se lo hice de maldad. Para nada haría algo así con nadie, no me gusta que insinúen eso para nada".

La Chepi, cansada del ida y vuelta, le contestó tajante: "Yo vengo a acá a divertirme, no a hacer estas cosas. Punto. Sigamos con la competencia, a eso vinimos".