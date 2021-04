MasterChef Celebrity: Alex Caniggia se hartó de sus compañeros

Él sigue dando pasos firmes en MasterChef Celebrity, y cuando no está presente en el programa no es el mismo. Luego de una semana de descanso a causa del repechaje, Alex Caniggia volvió al programa con todo, reafirmando su personaje.

La semana encontró al participante en un "frente a frente" con Belu Lucius, una de las mejores de la primera temporada. Ambos tuvieron que crear un plato que incluyera naranja y chocolate, si Caniggia ganaba quedaba entre los mejores de la semana, si perdía iba directo al jueves de última chance, antesala de la gala de eliminación del domingo.

La noche transcurría con normalidad, hasta que Patricia Sosa descubrió que no tenía limón, un ingrediente necesario para mejorar el sabor de la trucha que estaba cocinando. "Chicos, ¿quién me presta un limón?", levantó la voz la cantante. Sol se excusó porque no había agarrado en el supermercado, Belu tenía naranja, pero no era lo mismo. Mientras tanto, Alex escondió un limón que hasta minutos antes había tenido a la vista.

Sol Pérez lo mandó al frente, y aunque Sosa insistía, él se hacía el desentendido. Cuando finalmente no le quedó más remedio explicó: "Tengo uno y lo voy a usar". Nadie le creyó. Incluso Andrea Rincón se le burló en la cara: "Ay él: ‘Yo tengo uno pero no te lo doy’". Caniggia cortó el tema, y reveló la poca paciencia que tiene a esta altura del certamen: "Dicen tantas pavadas que ya no los aguanto".