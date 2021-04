Estos son los estrenos más importantes de Netflix para los próximos meses

Los próximos meses serán ideales para quedarse en casa disfrutando de las nuevas películas que sumará a su catálogo la plataforma Netflix, más ahora que los efectos de la segunda ola de Covid-19 generan tanta incertidumbre en la ciudadanía y hay que cuidarse más que nunca.

De ahí que la plataforma de streaming acaba de confirmar cuáles serán sus próximos estrenos en materia de largometrajes. Terror, ciencia ficción, drama, romance y comedia son algunos de los géneros que se verán, entre los que se destacan El Ejército de los Muertos, de Zack Snyder, y La Mujer en la Ventana, de Joe Wright.

ABRIL

La Apariencia de las Cosas - Estreno 29 de abril

Dirección: Robert Pulcini y Shari Springer Berman

Guion: Robert Pulcini y Shari Springer Berman, basado en el libro La apariencia de las

cosas, de Elizabeth Brundage

Producción: Anthony Bregman, Stephanie Azpiazu, Peter Cron, Julie Cohen

Elenco: Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter,

F. Murray Abraham

Una pareja de Manhattan se muda a una aldea histórica en el valle de Hudson y descubre que su matrimonio carga con una oscuridad siniestra, la cual entra en conflicto con la historia de su nuevo hogar. Basada en la aclamada novela de Elizabeth Brundange.

La Familia Mitchells Vs Las Máquinas - Estreno 30 de abril

Director: Mike Rianda

Writers: Mike Rianda, Jeff Rowe

Producers: Phil Lord, Christopher Miller, Kurt Albrecht

Voice Cast: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Blake Griffin and Doug The Pug.

El equipo detrás de Spider-Man: un nuevo universo y La gran aventura Lego, ganador de un premio de la Academia, llega La familia Mitchell vs las máquinas, una comedia de acción animada sobre una familia común que se encuentra en medio de su mayor desafío familiar... salvar al mundo del apocalipsis de los robots. Nada del otro mundo, ¿verdad? Todo comienza cuando la creativa Katie Mitchell es aceptada en la escuela de cine de sus sueños y está ansiosa por salir de casa y encontrar a "su gente", cuando su padre, amante de la naturaleza, insiste en que toda la familia la lleve a la escuela y se unan durante este para nada incómodo o forzado último viaje familiar. Pero justo cuando el viaje no puede ser peor, ¡la familia se encuentra de repente en medio de la revuelta de los robots! Todo, desde teléfonos inteligentes hasta Furbys malvados, se emplean para capturar a todos los humanos del planeta. Ahora les toca a los Mitchell, incluida la alegre mamá Linda, el peculiar hermano pequeño Aaron, su blandito pug, Monchi, y dos simpáticos pero ingenuos robots salvar a la humanidad.

MAYO

Monstruo - Estreno 7 de mayo

Dirección: Anthony Mandler

Guion: Radha Blank, Colen C. Wiley, Janece Shaffer

Producción: Tonya Lewis Lee, Nikki Silver, Aaron L. Gilbert, Mike Jackson, Edward Tyler Nahem

Elenco: Kelvin Harrison Jr., Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Jharrel Jerome, Jennifer

Ehle, Rakim Mayers, Nasir «Nas» Jones, Tim Blake Nelson, John David Washington

Monstruo narra la historia de Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un excepcional estudiante de 17 años cuyo mundo se viene abajo cuando lo acusan de un asesinato. La película muestra la dramática transformación de su vida de alumno inteligente y amable de una escuela de élite a sospechoso de un crimen que debe lidiar con una compleja batalla legal que podría dejarlo tras las rejas de por vida.

Oxígeno - Estreno 12 de mayo

Dirección: Alexandre Aja

Guion: Christie Leblanc

Producción: Vincent Maraval, Brahim Chioua, Noëmie Devide, Alexandre Aja, Gregory

Levasseur

Elenco: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

Oxígeno es un thriller de supervivencia francés que dirigió Alexandre Aja. Una joven se despierta en una unidad criogénica médica. No recuerda quién es ni cómo terminó secuestrada en una caja del tamaño de un ataúd. A medida que se va quedando sin oxígeno, debe recuperar la memoria para encontrar una salida a esta pesadilla.

La Mujer En La Ventana - Estreno 14 de mayo

Dirección: Joe Wright

Guion: Tracy Letts, basado en la novela de A. J. Finn

Producción: Scott Rudin, Eli Bush, Anthony Katagas

Elenco: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell,

Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore

Una mujer que sufre de agorafobia y vive sola en Nueva York comienza a espiar a sus nuevos vecinos, lo que la lleva a presenciar un perturbador acto de violencia.

El Ejército De Los Muertos - Estreno 21 de mayo

Dirección: Zack Snyder

Guion: Zack Snyder, Shay Hatten y Joby Harold, basado en una historia de Zack Snyder

Producción: Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder

Elenco: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De la Reguera, Theo Rossi,

Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, y Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy

Después de un brote de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios hace una última jugada y se aventura a la zona de cuarentena para lograr uno de los atracos más increíbles que jamás se haya intentado.

Roberto Baggio: El Divino - Estreno 26 de mayo

Dirección: Letizia Lamartire

Guion: Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo

Producción: Marco De Angelis, Nicola De Angelis

Elenco: Andrea Arcangeli, Valentina Bellè, Andrea Pennacchi, Antonio Zavatteri, Anna Ferruzzo, Fabrizio Maturani (Martufello), Thomas Trabacchi

Roberto Baggio, una leyenda del fútbol mundial con más de veinte años de carrera, pasó por todo: la odisea del debut, duelos inolvidables y entrenadores difíciles.

El Experimento Fantasma - Estreno 26 de mayo

Dirección: Paween Purijitpanya

Guion: Paween Purijitpanya, Vasudhorn Piyaromna, Tossaphon Riantong

Producción: Vanridee Pongsittisak, Paween Purijitpanya

Elenco: Thanapob Leeratanakachorn, Paris Intarakomalyasut, Nuttanicha Dungwattanawanich

Mientras llevan adelante una investigación sobre lo que sucede después de la muerte, dos amigos médicos, Glar y Wee, ven un «fantasma» con sus propios ojos por primera vez. El encuentro desata en ellos una necesidad irrefrenable de encontrarle una explicación científica a los espíritus y de hallar la prueba de que existe vida después de la muerte. La obsesión y la sed de conocimientos termina hundiéndolos en un pozo que pondrá en peligro su amistad y arruinará sus relaciones con sus seres queridos.

Milagro Azul - Estreno 27 de mayo

Dirección: Julio Quintana

Guión: Julio Quintana, Chris Dowling

Producción: Javier Chapa, Darren Moorman, Chris George, Ben Howard, Trey Reynolds

Elenco: Dennis Quaid, Raymond Cruz, Anthony Gonzalez, Jimmy Gonzales, Dana Wheeler‑Nicholson, Fernanda Urrejola, Bruce McGill

La increíble historia real de Casa Hogar, el hogar de niños mexicano que participó del torneo de pesca más importante del mundo para salvarse.

JUNIO

Carnaval - Estreno 2 de junio

Dirección: Leandro Neri

Guion: Leandro Neri, Audemir Leuzinger, Luisa Mascarenhas

Producción: Camisa Listrada

Elenco: Giovana Cordeiro, Flavia Pavanelli, Bruna Inocencio, Gessica Kayane, Samya Pascotto

Después de que se hace viral un video de su novio engañándola, Nina usa sus contactos en el mundo de los influencers para conseguir un viaje espectacular todo pago al carnaval de Salvador de Bahía con sus tres mejores amigas.

Disomnia - Estreno 9 de junio

Dirección: Mark Raso

Guion: Gregory Poirier, Joseph Raso, Mark Raso

Producción: Paul Schiff

Elenco: Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Shamier Anderson, Finn

Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows, Barry Pepper, Jennifer Jason Leigh

El mundo se derrumba a causa de un suceso misterioso que hace que todos los dispositivos electrónicos dejen de funcionar y las personas no puedan dormir. Jill, una ex soldado con un pasado turbulento, podría tener la única clave para encontrar la cura: su propia hija. ¿Podrá protegerla y salvar al mundo antes de perder la razón?

El Dragón De La Tetera - Estreno 11 de junio

Dirección: Chris Appelhans

Guion: Chris Appelhans

Producción: Aron Warner, Chris Bremble, Jackie Chan

Elenco de voces en la versión en inglés: John Cho, Natasha Liu Bordizzo, Jimmy Wong, Constance Wu, Will Yun Lee, Jimmy O’Yang, Aaron Yoo, Bobby Lee, Ronnie Chieng

Din —un estudiante universitario de clase trabajadora con grandes sueños, pero pocos medios para lograrlos— y Long —un dragón algo cínico, pero con el poder de cumplir deseos— se embarcan en una divertidísima aventura ambientada en la Shanghái moderna, mientras buscan a Lina, la amiga de la infancia de Din. Su viaje los llevará a encontrar las respuestas a algunas de las preguntas más importantes de la vida... porque cuando puedes pedir cualquier cosa, te enfrentas a la decisión de qué es lo que verdaderamente importa.

Chica Skater - Estreno 11 de junio

Dirección: Manjari Makijany

Guion: Manjari Makijany, Vinati Makijany

Producción: Emmanuel Pappas, Vinati Makijany, Manjari Makijany

Elenco: Rachel Saanchita Gupta, Shafin Patel, Amrit Maghera, Waheeda Rehman

Prerna, una adolescente en una zona rural de la India, empieza a tomar las cosas con más madurez cuando aprende a montar en patineta. Su camino la llevará a superar las barreras que se interponen entre ella y sus sueños, y a participar en el campeonato nacional.

Paternidad - Estreno 18 de junio

Dirección: Paul Weitz

Guion: Dana Stevens y Paul Weitz, basado en el libro Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love, de Matthew Logelin

Producción: Marty Bowen, Kevin Hart, David Beaubaire, Peter Kiernan

Elenco: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Melody Hurd y Paul Reiser

Una historia real conmovedora, divertida y emotiva en la que Kevin Hart asume el trabajo más difícil del mundo: ser padre. Presentada por Sony Pictures y Higher Ground Productions.

Un Mundo Complicado - Estreno 18 de junio

Dirección: Karthik Subbaraj

Guion: Karthik Subbaraj

Producción: YNOT Studios, Reliance Entertainment

Elenco: Dhanush, James Cosmo, Aishwarya Lekshmi, Kalaiyarasan, Joju George

El líder criminal británico Peter Sprott quiere hacer caer a un rival, y el mejor hombre para este trabajo es Suruli, un mafioso tamil oriundo de Madurai, India. Pero cuando Suruli llega a Londres, siente que lo invaden dilemas relacionados con el hogar, el país y la pertenencia, conflictos que un criminal despreocupado como él jamás había tenido que enfrentar.

Amor De Cuento - Estreno 23 de junio

Dirección: Kimmy Gatewood

Guion: Iliza Shlesinger

Producción: Paul Bernon, Sam Slater, Han West, David Bernon

Elenco: Iliza Shlesinger, Ryan Hansen, Margaret Cho, Rebecca Rittenhouse, Matt McGorry, Tyler Cameron, Taylor Hill

Después de años de darle más prioridad a su carrera que al amor, la comediante de stand up Andrea Singer se topa con el hombre perfecto. En teoría, parece cumplir con todos los requisitos, ¿pero es realmente tan ideal como aparenta?

Estados Unidos: La Película - Estreno 30 de junio

Dirección: Matt Thompson

Guion: Dave Callaham

Producción: Phil Lord, Christopher Miller, Will Allegra, Channing Tatum, Peter Kiernan, Reid Carolin, Matt Thompson, Eric Sims, Dave Callaham

Elenco de voces en inglés: Channing Tatum, Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Bobby Moynihan, Judy Greer, Will Forte, Raoul Max Trujillo, Killer Mike, con Simon Pegg y Andy Samberg

En esta alocada y burlona versión animada de la historia de EE. UU., George Washington, motosierra en mano, reúne a un equipo de agitadores —entre los que se incluyen su amigo fanático de la cerveza Sam Adams, el famoso científico Thomas Edison, el habilidoso jinete Paul Revere y un malhumorado Gerónimo— para derrotar a Benedict Arnold y al rey Jacobo de Inglaterra en la Revolución estadounidense. ¿Quién ganará? Nadie lo sabe. Pero hay algo que sí podemos asegurarte: estos no son los fundadores de tus padres… Disculpa, padres fundadores.

La Casa de las Flores: La Película (sin fecha confirmada)

Dirección: Manolo Caro

Guion: Gabriel Nuncio, Manolo Caro

Producción: Rafa Ley, María José Córdova, Manolo Caro

Elenco: Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Juan Pablo Medina, Paco León

Mientras espera su turno para una delicada cirugía, Delia le cuenta un secreto a Paulina: en la habitación de sus padres hay un escondite que protege, entre otras cosas, un tesoro familiar y la prueba que incrimina a Agustín Corcuera, a quien absolvieron recientemente por el asesinato de Pato. Paulina engaña a sus hermanos para convencerlos de burlar la seguridad de su antigua casa y recuperar ese tesoro. Mientras ellos van armando su plan, en los ochenta, Virginia y Ernesto intentan sacarle una confesión a Agustín. El amor que sienten por su niñera y la posibilidad de vengar a su familia llevará a los hermanos De la Mora a romper las reglas con tal de lograr una misión que parece imposible.

JULIO

El Resort Del Amor - Estreno 29 de julio

Dirección: Steven Tsuchida

Guion: Dana Schmalenberg, Rheeqrheeq Chainey

Producción: Alicia Keys, Maggie Malina, Jeremy Kipp Walker

Elenco: Christina Milian, Jay Pharoah, Sinqua Walls, Christiani Pitts, Karen Obliom, Alexander Hodge, T. J. Power, Sylvaine Strike, Jeryl Prescott, Tymberlee Hill

En esta comedia romántica, una aspirante a cantante pop acepta a regañadientes ir a hacer un show a un lujoso resort en una isla y se encuentra con que el evento es la boda de su ex. Aunque intenta que la novia, Beverly, no se entere de su anterior relación con Jason, el flamante futuro esposo, Erica no puede evitar volver a sentir algo por él, incluso a pesar de todos los intentos del hermano del novio para evitar que vuelvan a enamorarse. Una historia de amor tierna y divertida que explora los lazos del amor y de la familia. Ahora bien: ¿Erica cantará en la boda de Beverly... o en la suya propia?

The Last Mercenary - Estreno 30 de julio

Dirección: David Charhon

Guion: David Charhon, Ismaël Sy Savané

Producción: Jean-Charles Levy, Nicolas Manuel, Olivier Albou, Laurence Schonberg, David

Charhon, Jakéma Charhon, Eponine Maillet, Olias Barco, Vlad Riashyn

Elenco: Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Patrick Timsit, Eric Judor, Miou-Miou

Un misterioso ex agente del servicio secreto debe regresar a Francia cuando el Gobierno acusa de tráfico de armas y drogas a su hijo —con quien no tiene ninguna relación—, después del error de un burócrata fanático y una operación de la mafia.

Cielo Rojo Sangre (sin fecha confirmada)

Dirección: Peter Thorwarth

Guion: Peter Thorwarth, Stefan Holtz

Producción: Christian Becker

Elenco: Peri Baumeister, Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell

Cuando un grupo de terroristas intenta secuestrar un vuelo transatlántico nocturno, una mujer que sufre de una extraña afección se ve obligada a defenderse. Para proteger a su hijo, deberá revelar un oscuro secreto y liberar ese lado feroz que ha luchado por esconder.

Trollhunters: El Despertar De Los Titanes (sin fecha confirmada)

Dirección: Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco, Andrew L. Schmidt

Guion: Marc Guggenheim, Dan Hageman, Kevin Hageman

Elenco de voces en la versión en inglés: Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O'Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand, Nick Offerman, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin, Cheryl Hines

A simple vista puede parecer un pueblo ordinario, pero Arcadia es el centro de convergencia de mágicas y místicas líneas que la convierten en el punto de unión de muchas batallas entre criaturas de otros mundos, como troles, alienígenas y magos. Los héroes de la exitosa serie de Trollhunters, Los 3 de abajo y Magos se unen en su aventura más épica hasta ahora en la que deberán luchar contra la Orden Arcana para conseguir el control sobre la magia que los une a todos.

La Última Carta De Amor (sin fecha confirmada)

Dirección: Augustine Frizzell

Guión: Nick Payne, Esta Spalding, basado en la novela homónima de Jojo Moyes

Producción: Pete Czernin, Graham Broadbent, Simone Urdl, Jennifer Weiss

Elenco: Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn, Ncuti Gatwa

Con un par de historias que se entrelazan en el presente y el pasado, La última carta de amor sigue a Ellie Haworth (Felicity Jones), una ambiciosa periodista que encuentra un tesoro oculto de cartas de amor secretas que datan de 1965 y decide resolver el misterio de la aventura. Con un par de historias que se entrelazan en el presente y el pasado, La última carta de amor sigue a Ellie Haworth (Felicity Jones), una ambiciosa periodista que encuentra un tesoro oculto de cartas de amor secretas que datan de 1965 y decide resolver el misterio de la aventura prohibida que yace tras ellas. A medida que descubre el pasado entre Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la esposa de un adinerado industrial, y Anthony O’Hare (Callum Turner), el periodista que escribía un reportaje sobre el magnate, una historia de amor comienza a surgir entre la propia Ellie y un encantador archivista (Nabhaan Rizwan) que la ayuda a encontrar más cartas. Basada en la novela de JoJo Moyes y dirigida por Augustine Frizell.

AGOSTO

El Stand De Los Besos 3 (sin fecha confirmada)

Dirección: Vince Marcello

Guion: Vince Marcello, Jay Arnold

Producción: Vince Marcello, Michele Weisler, Ed Glauser, Andrew Cole-Bulgi

Elenco: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie

Richardson-Sellers, Meganne Young, Molly Ringwald

Es el último verano antes de que Elle (Joey King) vaya a la universidad, pero tiene un secreto: fue admitida en Harvard, donde estudia su soñado novio Noah, y también en Berkeley, donde va su mejor amigo Lee. ¿Cuál será la decisión de Elle?

Sweet Girl - Estreno 20 de agosto

Dirección: Brian Andrew Mendoza

Guion: Gregg Hurwitz, Philip Eisner, Will Staples

Producción: Brad Peyton, Jeff Fierson, Jason Momoa, Brian Andrew Mendoza

Elenco: Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James, Dominic Fumusa, Nelson Franklin, Reggie Lee, Brian Howe

Devastado por el asesinato de su mujer, un hombre busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

He’s All That - Estreno 27 de agosto

Dirección: Mark Waters

Guion: R. Lee Fleming Jr.

Producción: Jennifer Gibgot y Andrew Panay, con Bill Block para Miramax

Elenco: Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Annie Jacob, Myra Molloy, Rachael Leigh Cook, Matthew Lillard

Esta película es una reinvención del argumento original del clásico juvenil de 1999 «Ella es así». La historia, ambientada en nuestros días, sigue a una «influencer» (Addison Rae) que acepta el desafío de convertir al perdedor más grande de la escuela (Tanner Buchanan) en el rey del baile de graduación.

Beckett (sin fecha confirmada)

Dirección: Ferdinando Cito Filomarino

Guion: Kevin Rice

Producción: Luca Guadagnino, Marco Morabito, Francesco Melzi d'Eril, Gabriele Moratti

Elenco: John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps

Una pareja que está de vacaciones se ve involucrada en una violenta conspiración con trágicas consecuencias.

The Loud House Movie (sin fecha confirmada)

Dirección: Dave Neddham

Guión: Kevin Sullivan y Chris Viscardi

Producción: Chris Viscardi, Nickelodeon

Elenco de voces en la versión en inglés: Asher Bishop, Michelle Gomez, David Tennant, Grey Griffin, Jill Talley, Brian Stepanek, Jessica Dicco, Liliana Mumy, Cristina Pucelli, Nika Futterman, Lara Jill Miller, Andre Robinson, Cat Taber, Carlos PenaVega, Izabella Alvarez

¡La familia más aclamada de la televisión se aventura en las vacaciones familiares más esperadas! Esta aventura acompaña a la familia Loud en su viaje a Escocia, donde descubren que son descendientes de la realeza escocesa. En medio de unas vacaciones de ensueño, esta familia descubre que el hogar de sus ancestros es nada menos que un castillo.