Desde Uruguay, la terminante decisión que tomó Susana Giménez

Si hay algo que ha quedado demostrado en el último tiempo es que Susana Giménez no es muy amiga de las redes sociales. En más de una ocasión ha apretado "sin querer" el dedo y ha hecho desmanes. En el pasado publicó fotos que no tenía intención de hacerlo en su cuenta de Instagram y ahora, sin más ni menos, difundió un audio fake de Alberto Fernández que causó un gran revuelo.

En el mensaje de voz, de corta duración, se escucha al imitador del Presidente decir: "En principio va a ser hasta el 30 de abril y después lo veremos. Pero no me tiembla el pulso si tengo que dejar a todos estos guachos hasta fin de año. ¡Los voy a dejar! Es la única manera de que entiendan estos negros de m****". Con ayuda de su círculo íntimo, la diva logró borrar la publicación pero ya era demasiado tarde y se había viralizado en la web.

Susana, que se encuentra en Uruguay, habló recientemente con la prensa debido a su inoculación contra el covid-19 y los periodistas, inevitablemente, le consultaron acerca de su polémico mensaje en Twitter. "Alberto creyó que yo había mandado un tuit falso, yo no lo había mandado, yo estaba leyendo otra cosa y apreté no se qué y voló el tuit. Soy un peligro. El Twitter ya lo voy a cerrar porque además es muy agresivo, se leen cosas feas y aparte a cada rato me mando una", señaló sobre la terminante decisión que tomó con respecto a la red social del pajarito.

La diva se mostró muy feliz por la vacuna que recibió y contó por qué se vacunó en el país vecino. "Porque a Estados Unidos no puedo viajar, no hay aviones y a mi me corresponde la Pfizer. Hace muchos meses, casi un año que vivo acá. Me alegré que me llamaran para vacunarme", remarcó.

Por último, también habló sobre sus responsabilidades laborales en la Argentina y cómo vive sus días hoy. "Tengo contrato con Telefe y pienso que en junio si esta mejor todo voy a cumplirlo (…) Acá mis días son muy pacíficos: me levanto, llevo a los perros a pasear, voy a correr, leo, voy al lago, le doy de comer a los patos, a los peces, veo películas, vienen amigos a tomar café, todo muy al aire libre", indicó.