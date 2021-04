Luis Brandoni atacó con dureza al peronismo: "No pueden tolerar que a CABA le vaya bien"

Luis Brandoni fue protagonista de un mano mano con Luis Novaresio, en el programa televisivo Dicho Esto -emitido en A 24- donde se mostró muy crítico al conversar acerca de la tensa relación que existe entre el Gobierno de la Nación y CABA.

Respecto a la posibilidad de que –luego del 30 de abril- el Presidente levante las restricciones impuestas y, particularmente las relacionadas a la actuación, el actor hizo relucir su desesperanza y dijo: "Personalmente veo muy difícil que se levante esa limitación. Más allá de eso, tengo pocas ganas de hablar de teatro porque la situación política y sanitaria del país es muy complicada".

En tanto al pico de contagios y la discusión política dividida en bandos, el artista expresó con enojo: "Hay que decir las cosas como son; el problema este se ha magnificado porque el peronismo no puede tolerar que a la Ciudad de Buenos Aires le vaya bien y no esté gobernada por un peronista. ¿O nos olvidamos de que durante 8 años el jefe de Gobierno fue Mauricio Macri y no hubo relaciones con la Presidente de la República (Cristina Kirchner)? ¿A nadie se le ocurrió pensar en cómo un Presidente puede estar enfadado y haciéndole la vida imposible al jefe de Gobierno de la ciudad capital?".

Y agregó a modo de ejemplo: "Me acuerdo que en Francia el Presidente era de un partido y en una elección parlamentaria ganó uno de otro partido y los otros no se enojaron. Acá estuvieron 8 años sin dirigirse la palabra y esto sigue igual".

Consultado por la alimentación de la usual grieta política, el radical indicó: "Me apena que estemos hablando de política cuando estamos en una situación como en la que estamos. Está tan partidizado el asunto que, como de costumbre, se miente".

Por otro lado, al referirse al polémico retuit de Alberto Fernández, el cual consistió en la difusión de una caricatura que mostraba al mandatario junto a Vladimir Putin vacunando a un gorila, Brandoni acotó: "En Juntos por el Cambio hay gente que opina muy fuerte, pero que no comete esas torpezas y esas faltas de respeto".