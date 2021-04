Manuel Wirtz fue internado de urgencia por covid-19

Luis Ventura fue quien hizo el anuncio hoy sobre la salud de Manuel Wirtz en Fantino a la tarde, el programa que se emite por la pantalla de América TV. "El músico de 58 años se encuentra internado en el Hospital Durand. Tiene Covid. Me dicen que están por intubarlo", señaló al aire el periodista. La última aparición pública del artista fue algunos días atrás en el ciclo televisivo de Jey Mammon.

Allí, habló de sus más de cuatro décadas de profesión. Si bien a lo largo de ella tuvo momentos muy buenos, también hubo algunos bastante duros, como el conflicto con Cris Morena y lo que esto le ocasionó al hacerlo público.

"A veces decir lo que uno siente es caro", confesó. "Uno se jacta de decir lo que piensa, y lo que tiene que hacer es pensar lo que va a decir. Esa vez no pensé. Fue muy duro, una experiencia muy complicada trabajar con Cris", remarcó.

Y continuó: "Marcelo Tinelli no pudo poner más la canción ‘Rescata mi corazón’. Yo puedo decir que las listas negras existen. porque la viví, la pasé, y a esta altura de mi vida, después de haber cumplido 58 años el 26 de marzo, me la banco y me hago cargo de lo que digo".

A su vez, también apuntó contra Martín Bossi, con quien trabajó en diferentes proyectos teatrales. "Tiene un carácter complejo. Es demasiado obsesivo. Está bien ser autoexigente pero el tema es cuando le rompés las pelotas a los otros", contó. "Igualmente ha sido un placer trabajar con él, he aprendido mucho. Y después de casi diez años creo que también él habrá aprendido de mí. Igual él sabe que estoy diciendo la verdad, porque también lo reconoce", admitió.