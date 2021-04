Alejandro Fantino reveló el categórico motivo por el que no quiere ir al programa de Andy Kusnetzoff

En el programa de PH: Podemos Hablar del sábado pasado, el conductor Andy Kusnetzoff sorprendió lanzando un filoso dardo contra Alejandro Fantino frente a cámaras. Es sabido que el componente esencial para que el ciclo rinda bien en materia de rating consiste en el buen armado de sus mesas de invitados. En ese sentido, el propio ex CQC se encarga de supervisar las elecciones de cada semana y en más de una oportunidad ha mandado al frente con nombre y apellido a aquellas figuras que se niegan a ir.

Uno de los convocados pendientes es Fantino, y el propio Kusnetzoff le pasó factura el sábado pasado por su ausencia. El portal Paparazzi consiguió la palabra del conductor del canal América, quien explicó el motivo por el cual rechaza participar del programa de entrevistas de Telefe.

“Son muchas horas de grabación, no me gusta ir a lugares donde se graba. Por ahí vos decís algo que no gusta y te lo hachan no porque no les guste a los productores sino por una cuestión de tiempo. No sé, no es la única cosa por la que no voy. Además, no tengo muchas ganas de hablar en otros lugares que no sean mi programa. Cansás a la gente ¿a qué iría? ¿a contar qué?”, enfatizó Fantino a la vez que remarcó que tiene muchas horas al aire por día como para ir a otros ciclos.

Luego, sobre el reclamo de Kusnetzoff agregó: “Ya se lo había dicho en su momento, lo hemos hablado. Creo que lo dijo en broma".

Además, Alejandro contó que no ve PH porque el sábado es “su único día de desconexión total”. “Leo, miro series, conecto con mi novia. Sé de qué se trata porque levantan cosas y le va muy bien pero nunca lo he visto”, concluyó.