Con nombre y apellido, Andy Kusnetzoff mandó al frente a las figuras que se negaron a ir a PH

El sábado pasado, Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con PH: Podemos Hablar. En el primer programa de la quinta temporada del ciclo, el conductor tuvo como invitados a Pampita, Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barilli. Si bien en en el arranque de su nuevo año, PH se transformó en lo más visto del sábado en la televisión de aire, su rating no alcanzó a los dos dígitos, y el debut quedó por debajo de las expectativas.

A partir de este fin de semana, Kusnetzoff tendrá que competir contra su rival más temida, Juana Viale; y la producción del envío de Telefe ya está afilando el lápiz para convocar a invitados atractivos para la pelea por el rating.

Sin embargo, no todas las figuras que Andy quisiera tener en su ciclo se mostraron entusiasmadas por el llamado de sus productores. "Hay muchos que yo sé que no creo que vengan”, señaló el conductor en una nota con Clarín. Elisa Carrió y Jorge Lanata están entre los nombres que apunta conquistar, y que hasta el momento han rechazado la propuesta. Pero hay más.

"Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH. Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr", enfatizó Kusnetzoff.