Los famosos reaccionaron al fallo de la Justicia que ordenó suspender las clases presenciales

Este martes el juez federal Esteban Furnari declaró incompetente a la Cámara de Apelaciones porteña para entender en la causa sobre la suspensión de las clases presenciales. Tras su fallo las clases debían volver a la virtualidad. Horas más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta decidió abrir los colegios, a la espera del fallo de la Corte Suprema. En medio de la incertidumbre, los famosos se expresaron en las redes sociales.

"¿Se terminan las clases presenciales en CABA?", se preguntó Nacho Viale y luego, una vez conocida la decisión del Gobierno de la Ciudad, agregó: "Esta cuenta banca a las mamis". Con el hashtag #ClasesPresenciales.

Por su parte, Luciana Salazar opinó: "Tiene que salir alguien de bajo cargo y decir que La Corte resuelva este escándalo urgente". En la vereda opuesta, Diego Brancatelli escribió: "¿Viste, Alberto? El cacerolazo del otro día duró 7 minutos. Hoy 3. No aflojes".

"Un juez que sí, un juez que no, los padres y los chicos a la deriva. Jueces inefables, políticos en otro planeta. Pobre (Argentina), 700.000 personas esperando qué hacer mañana. ¡Ahhh, y seguimos en pandemia!", dijo Paulo Vilouta.

"Matense entre ustedes y dejen a nuestros hijos en paz", escribió Germán Tripel, mientras que Guillermina Valdes explicó su situación: "Mis hijos adolescentes sacan sus propias conclusiones de todo este asunto, y manifiestan sus múltiples sensaciones. Con mi hijo de 7 años se me complica, ya no encuentro argumentos para explicarle lo que está sucediendo. Me siento absolutamente desorientada en el relato".

"Ciudad y Nación son los padres divorciados que se pelean en la tele por los hijos, echándose en cara quien es peor progenitor. En el medio, los únicos perjudicados. Los chicos. Siempre rehenes de adultos incompetentes. Los derechos del niño son sagrados. La educación es uno", escribió Connie Ansaldi y en otro tuit agregó: "Dicho lo cual, por favor pelado: no aflojes".