Marley se suma a la polémica del momento con una categórica opinión: "Tuve más suerte que Mirko"

En estos días, la polémica por la suspensión de las clases en el AMBA dividió las aguas en la farándula. Figuras como Pablo Echarri y Flor Peña apoyaron la iniciativa desatando opiniones a favor y en contra. El actor cruzó a Horacio Rodríguez Larreta con una fuerte acusación, mientras que la conductora de Flor de Equipo tuvo polémicas palabras hacia los padres que dicen que sus hijos lloran por la restricción impuesta por el presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, referentes como Pampita, Paula Chaves, Sabrina Garciarena, Guillermina Valdes, María del Cerro, Connie Ansaldi, Amalia Granata y el Pollo Álvarez se mostraron a favor de la presencialidad.

A este grupo también se sumó Marley con un posteo en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi siete millones de seguidores, que no pasó desapercibido. Con una imagen retro en blanco y negro de él en sus primeros pasos escolares, el conductor enfatizó: "Tbt de cuando iba al jardín de infantes ¿Ustedes que memorias tienen de esa época de jardín? Tuve más suerte que Mirko, a mi me dejaban ir a estudiar de niño ¡Era un derecho esencial que se me respetaba!”, escribió categórico el líder de Por el mundo.

Además, en la publicación que cosechó más de 55.000 likes, el papá de Mirko le respondió a una usuaria que le decía que seguramente su hijo estaba contento de quedarse en casa, ya que él había contado que le estaba costando la adaptación. “No creas, hoy lloraba porque quería ver a sus amiguitos”, retrucó Marley.