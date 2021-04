Polémica: Flor Peña vaciló a los padres que dicen que sus hijos lloran por la restricción de las clases presenciales

Flor Peña lanzó un picante comentario sobre los padres que se muestran apenados por ver a sus hijos llorar por la suspensión de clases presenciales en el AMBA. Recordemos que el presidente Alberto Fernández impuso nuevas restricciones hace algunos días en el marco de la creciente cantidad de contagios de coronavirus.

"Los que argumentan que los chicos son los que lloran por las escuelas cerradas 15 días, me hace acordar cuando me dicen: el nene se quiere sacar una foto con vos. El nene se niega. No quiere sacarse la foto. No sabe ni quién soy. Decí que es para vos Marta. No metas al chico. Bue, lo mismo", escribió la actriz y recibió una lluvia de comentarios de padres que la aseguraron que sus niños han llorado por la supresión de clases presenciales.

Una usuaria respondió categórica: "Flor, soy profe en 5 escuelas, tengo10 cursos, unos 200 alumnos. Si te digo que 10 quieren volver a la virtualidad, es mucho. Cuando empezó a correr el rumor del cierre, no sabés sus caras y expresiones! No quieren perder la presencialidad. Madariaga, a pasitos de Pinamar. Beso".

La conductora le respondió a la docente refiriéndose a la actitud de sus propios niños. "Los míos tampoco. Mi hijo mas grande egresó por zoom. Todo una mierda. Pero entienden perfectamente que lo que está pasando es grave, y que es un esfuerzo colectivo. Les toco esta. Lo tienen que atravesar. No está mal que comprendan que la vida es adaptarse. Beso", enfatizó.

Otros usuarios cargaron fuerte contra Peña con duros comentarios. "Mi nena quiere ir a la escuela y no tiene pu... idea de quién sos, Florencia. Pero gracias por contarnos la anécdota y tus prejuicios", "Qué triste esto. No entiende para qué sirve el colegio, ataca a los padres (en realidad a las madres, sorora de toda sororidad), no piensa en los que labura y no tienen mucama, y no registra que ya estuvieron un año sin ir al colegio"; fueron algunas de las objeciones que recibió Flor.

Finalmente, la actriz reflexionó: "Saben qué creo, que la mejor enseñanza que les podemos dar a nuestros hijxs, es que comprendan que la vida no siempre es como esperamos que sea. Que es bueno darles herramientas para que puedan adaptarse a los cambios, a lo inesperado. Los va a ayudar a ser más felices y más fuertes".