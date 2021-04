El osado look de Juana Viale para este domingo desató una lluvia de elogios

Juana Viale volvió a sorprender con su look este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece). El programa tuvo un condimento especial con la participación telefónica de la legendaria diva que dio un importante anuncio.

En esta oportunidad, Juana volvió a ponerse al frente del ciclo con un vestido de Gino Bogani con brillos y transparencias, de jersey con micro paillettes, hombros marcados y cinturón de gala. Viale lució además unos aros circulares negros, el cabello recogido y unas botas negras que sellaron el look total black.

“¡Qué lookete! Buen domingo para todos, ¿cómo están? Me siento que tengo las gambas de Tina Turner, el pelo de Ariana Grande, no sé, me siento otra, así que atájense, soy gata, soy todo hoy. Tengo este lookazo total negro, tengo todo, soy una chica de negro”, dijo muy suelta Juana.

Una vez más, los seguidores de la actriz desataron una lluvia de elogios al apreciar su look. "Bella, radiante te queda ese look onda gatubelesca", "Qué guapísima que estás", "Divina Juanita como siempre"; fueron algunas de las expresiones que volcaron los fans de la conductora en la red.

Recordemos Juana venía de lanzar fuertes dichos este sábado en La noche de Mirtha, al referirse a las nuevas restricciones impuestas en el AMBA por la creciente cantidad de contagios de coronavirus. Allí, Viale tuvo filosas palabras hacia el presidente Alberto Fernández y su decisión de suprimir temporalmente las clases presenciales. “¿Por qué va a cerrar las escuelas que tienen un índice bajísimo de contagios? Están con los protocolos, con las burbujas súper establecidas que si hay un contagio o contacto estrecho se cierra, se anula esa burbuja; y además, si no van a la escuela los chicos salen, se juntan en las plazas y es todo distinto”, enfatizó molesta Juana.