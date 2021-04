Juana Viale destruyó a Alberto Fernández con una filosa pregunta sobre su "relajación"

Juana Viale habló este sábado en La noche de Mirtha (El Trece) sobre las nuevas restricciones impuestas en el AMBA frente a la segunda ola de coronavirus.

“El Presidente, que como representante de toda la sociedad tiene las dos vacunas, es el que paradójicamente se contagio. ¿Él no entiende que hay que cuidarse? ¿O qué son las imágenes que aparecieron de él abrazado sin distancia social y sin barbijo?”, interpeló la conductora.

Luego, Juana se refirió a situaciones que atravesó con sus hijos, producto de la restricción de clases presenciales en el país durante varios meses. “A mí se me egresó mi hija el año pasado y terminó la secundaria sin ir. Mi hijo entró al colegio el primer día y no se dio vuelta ni para saludarme, no le importó nada, lo único que quería era volver a ver a su maestra, volver a ver a sus compañeros, volver a estar en su clase... es necesario y esencial que vayan”, enfatizó.

Luego, la actriz agregó: “Estamos en la segunda ola y están tomando decisiones ahora, cuando tendrían que haber tomado recaudos hace más de dos meses. Garanticen vacunas, esa es la solución”.

Y su incisivo descargo sobre la realidad por la que está pasando el país no terminó ahí. Viale volvió a arremeter contra Alberto Fernández con una filosa pregunta. “Repito, el que se contagió teniendo dos dosis de la vacuna es el Presidente de La Nación, ¿Qué nivel de relajación tuvo para contagiarse? ¿Por qué va a cerrar las escuelas que tienen un índice bajísimo de contagios? Están con los protocolos, con las burbujas súper establecidas que si hay un contagio o contacto estrecho se cierra, se anula esa burbuja, y además, si no van a la escuela los chicos salen, se juntan en las plazas y es todo distinto”.