Wanda Nara compartió una romántica foto con Mauro Icardi y lanzó una filosa advertencia

Tras protagonizar un polémico posteo que le valió fuertes críticas, Wanda Nara esta vez fue por una postal más conciliadora al celebrarse este martes el Día Internacional del Beso.

La empresaria se sumó a la iniciativa de muchas figuras que compartieron imágenes junto a sus respectivas parejas. Por eso, Wanda compartió una foto en la que se muestra besándose con su esposo Mauro Icardi, y lanzó una particular consulta con advertencia incluida a sus seguidores en Instagram.

Recordemos que en estos días, el delantero del PSG estuvo concentrado con el equipo para enfrentar al Bayern por los cuartos de final de la Champions, pero la empresaria lo recordó este martes con una imagen tomada días atrás donde se los puede ver abrazados y a los besos.

En el posteo, Wanda le pidió a sus fans que comentaran con quisieran besarse en ese día tan especial, y acto seguido puso un reparo. “Los besos curan, te dan eso que no se compra, son energía, amor y alegría. Feliz día del beso a todos, por mas besos. No vale el de la foto”, advirtió filosa en referencia a su marido.

Sus seguidoras festejaron su ocurrencia con picantes comentarios. "Si él no vale, no quiero nada", "Wanda compartilo, no seas mala", "¿Me adoptan?"; fueron algunos de los comentarios a la publicación que recibió en pocas horas más de 150.000 likes.