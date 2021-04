Jorge Rial remató a un Horacio Cabak internado e indefenso: "A esos, le limpiaron el..."

Anoche en TV Nostra, Jorge Rial tuvo duras palabras que parecieron apuntar a Horacio Cabak, quien está internado en terapia intensiva por una neumonía bilateral derivada del Covid-19.

El periodista no dio nombres, pero con sus palabras recordó una crítica que el integrante de la mesa de Polémica en el bar había hecho en septiembre de 2020 al Gobierno de Alberto Fernández por las medidas de restricción de circulación para prevenir los contagios.

"Algunos que decían 'están haciendo decretos y tenemos que pedir permiso hasta para ir a cag...'. Bueno, a esos le limpiaron el c... los enfermeros, los terapistas, los kinesiólogos. Esos le limpiaron el c...", disparó el periodista sobre la ocupación de camas de los hospitales públicos y privados en el AMBA.

Estas fuertes declaraciones se dan mientras Cabak permanece internado en cuidados intensivos de la Clínica Zabala de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue ingresado la semana pasada.

Recordemos que en septiembre de 2020, el conductor de La Jaula de la Moda escribió: "¿Se dieron cuanta que hace seis meses estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar?", cuando todavía regía el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sus dichos lo llevaron a tener un tenso cruce al aire con Mariano Iúdica en el clásico programa de América TV. "Hace 6 meses que pedimos permiso para todo", reiteró Horacio. "¡Y si no terminó todavía!", le gritó el conductor del programa. "No solo no terminó, sino que esto va a durar. ¿Vamos a estar un año más pidiendo permiso para todo o nos acostumbramos a hacer un montón de cosas con cuidados?", sostuvo Cabak.

"Pero si no sucede, Horacio, si no hay responsabilidad, hay que pedir los permisos", expresó Iúdica enojado. Ante sus palabras, el exmodelo comentó: "Quiero que me plastifiquen un barbijo, quiero que les plastifiquen un barbijo en la boca para que no contagien. Lo que estoy diciendo es que nos estamos acostumbrando mansamente a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien decide en nombre de todos nosotros".